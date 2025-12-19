Google, yapay zeka üretimi videolarla savaşı Gemini ile başlattı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.12.2025 20:17:00
Haber Merkezi
Google, yapay zeka aracı Gemini ile sahte ve yapay zeka ile hazırlanmış videoları tespit etmeyi sağlayan bir özellik sundu. Bunun yanında sahte hazırlanmış fragmanlar da YouTube'dan kaldırılıyor, bunları paylaşan kanallar kapatılıyor.

Google, özellikle Gemini'yi tanıttıktan sonra yapay zeka aracını daha fazla alanda kullanmaya başladı. Yapay zeka ile oluşturulan ve sahte içeriklerden oluşan videoların artışına karşılık, şirket Gemini'ye bir doğrulama özelliği ekledi. Bu özellik sayesinde yayınlanan videonun Google'ın yapay zeka araçlarıyla hazırlanıp, hazırlanmadığı sorgulanabiliyor. 

Google'ın SynthID adını verdiği bir teknolojiye dayanan doğrulama sistemi, videoda AI üretimi kalıntılara bakıyor. İlk etapta Google AI ile üretilen videolara yönelik uygulanabilen özellik, diğer yapay zeka araçlarını da doğrulayabilecek noktaya gelecek deniyor. 

Öte yandan milyonlarca aboneye varan bazı YouTube kanallarında yayınlanan AI yapımı fragmanların da kaldırıldığı duyuruldu. Google'ın sahte film ve dizi fragmanlarının önüne geçmek için devreye aldığı önlemde milyonlarca kişiye ulaşan sahte kanallara erişim engellendi. 

