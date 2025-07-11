Epic Games'te 17 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak iki oyun açıklandı

Epic Games, 17 Temmuz'a kadar iki oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Her iki oyun da kullanıcıların oyun kütüphanesine açıklanan tarihe kadar eklendiğinde kalıcı olarak onların oluyor.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUN VERİYOR

Yıllardır her hafta 1 ya da daha fazla oyun hediye eden Epic Games, bu hafta Figment 2: Creed Valley ve Sky Racket oyunlarını ücretsiz olarak veriyor.

Bedtime Digital Games tarafından 2023 yılında piyasaya sürülen Figment 2: Creed Valley normalde 189 TL'ye satılıyordu. Oyun bir devam oyunu ve bulmaca, aksiyon, macera oyunu.

Sky Racket ise normalde 25 TL'ye satılan bağımsız bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Platform'da 17 Temmuz ile 24 Temmuz arasında Civilization VI: Platinum Edition da ücretsiz olarak verilecek.