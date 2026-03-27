Epic Games'te 2 Nisan'a kadar ücretsiz verilecek oyunlar belli oldu

Epic Games'te 2 Nisan'a kadar ücretsiz verilecek oyunlar belli oldu

27.03.2026 20:28:00
Epic Games'te 2 Nisan'a kadar ücretsiz verilecek oyunlar belli oldu

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları Havendock ve Hyper Echelon oldu. Her iki oyun da nisan ayının ikinci gününe kadar ücretsiz olarak verilecek.

Her hafta ücretsiz oyunlar dağıtan Epic Games, 26 Mart'tan 2 Nisan'a kadar ücretsiz olan oyunlarını açıkladı. Buna göre Havendock ve Hyper Echelon verilen tarihler aralığında oyun kütüphanesine ücretsiz eklenebilecek.

Havendock, koloni kurma simülasyonu olarak tanımlanan oyunda kazazedeler için sığınak inşa ediyorsunuz, kaynakları yönetiyor ve okyanusta bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz.

Hyper Echelon ise retro bir uzay macerası sunuyor. Klasik arcade deneyiminden ilham alınan oyunda taktiksel atış aksiyonu sunuluyor.

İlgili Haberler

En çok satan katlanabilir ekranlı akıllı telefon markası belli oldu
En çok satan katlanabilir ekranlı akıllı telefon markası belli oldu Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar denildiğinde akla bazı markalar geliyor ancak satış tarafında bu değişiklik gösterebiliyor.
Hades II 14 Nisan'da konsollara gelecek
Hades II 14 Nisan'da konsollara gelecek Xbox Partner Preview etkinliğinde yapılan duyurulardan biri de Hades II'nin konsollara geleceği tarihin açıklanmasıydı.
NASA astronotu garip mor renkli ve dokunaç şekilli yumurtanın sırrını açıkladı
NASA astronotu garip mor renkli ve dokunaç şekilli yumurtanın sırrını açıkladı Kısa bir süre önce paylaşılan ve pek çok kişinin distopik bilim kurgu senaryoları yazmasına sebep olan fotoğrafın arkasındaki gerçek açıklandı.