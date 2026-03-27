Epic Games'te 2 Nisan'a kadar ücretsiz verilecek oyunlar belli oldu

Her hafta ücretsiz oyunlar dağıtan Epic Games, 26 Mart'tan 2 Nisan'a kadar ücretsiz olan oyunlarını açıkladı. Buna göre Havendock ve Hyper Echelon verilen tarihler aralığında oyun kütüphanesine ücretsiz eklenebilecek.

Havendock, koloni kurma simülasyonu olarak tanımlanan oyunda kazazedeler için sığınak inşa ediyorsunuz, kaynakları yönetiyor ve okyanusta bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz.

Hyper Echelon ise retro bir uzay macerası sunuyor. Klasik arcade deneyiminden ilham alınan oyunda taktiksel atış aksiyonu sunuluyor.