Bilim insanları açıkladı: Uykuya dalarken beyin sandığımızdan farklı çalışıyor

Bilim insanları, uykuya geçiş anında beynin sanıldığından çok daha karmaşık çalıştığını ortaya koydu. Yeni bir araştırmaya göre rüya benzeri görüntüler ve düşünceler yalnızca uykuda değil, kişinin kendini uyanık hissettiği anlarda da ortaya çıkabiliyor.

UYKU İLE UYANIKLIK ARASINDAKİ SINIR DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KADAR NET DEĞİL

Uykuya dalarken yaşanan garip görüntüler, kopuk düşünceler ve anlamlandırılması zor sahneler birçok kişinin deneyimlediği bir durum. “Daldım gittim” olarak ifade edilen bu anlarda beyin, tamamen uykuya geçmeden önce farklı bir çalışma biçimine geçebiliyor.

Yeni bir araştırma, bu geçiş döneminin basit bir uyku başlangıcı olmadığını, beynin aynı anda hem uyanıklığa hem de rüyaya benzer süreçlere ait özellikler gösterebildiğini ortaya koydu.

92 KİŞİ ÜZERİNDE İNCELENDİ

Paris Beyin Enstitüsü araştırmacıları, uyku ile uyanıklık arasındaki geçişi incelemek amacıyla 92 kişinin katıldığı bir çalışma gerçekleştirdi.

Deneyde katılımcılar uykuya dalmaya bırakıldı ve ardından tam geçiş anlarında uyandırıldı. Araştırmacılar, katılımcılara uyandırılmadan hemen önce zihinlerinden neler geçtiğini sordu.

Bu yöntem, bilim tarihinde Thomas Edison ile ilişkilendirilen bir fikirden ilham aldı. Edison’ın uyuklarken elinde tuttuğu bir nesnenin düşmesiyle uyanarak aklına gelen fikirleri not ettiği anlatılır. Araştırmacılar da benzer şekilde, uykuya dalma anındaki zihinsel deneyimleri yakalamaya çalıştı.

BEYİN VERİLERİ KİŞİSEL DENEYİMLERLE KARŞILAŞTIRILDI

Araştırmada yalnızca katılımcıların anlattıkları değil, aynı zamanda beyin aktiviteleri de incelendi. EEG kayıtları sayesinde kişilerin kendilerini nasıl hissettiği ile beynin gerçek aktivite durumu karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, insanların uykuya geçiş sırasında yaşadığı deneyimlerin tek bir kategoriye sığmadığını belirledi. Bazı katılımcılar günlük düşünceler yaşarken, bazıları çevresel seslere veya bedensel hislere odaklandı. Bazılarında ise daha kontrollü ve planlı düşünceler devam etti.

En dikkat çekici sonuç ise rüya benzeri deneyimlerin yalnızca derin uykuda değil, EEG verilerine göre uyanıklık sırasında da görülebilmesi oldu.

BEYİN UYKU VE UYANIKLIK ARASINDA GEÇİŞ YAPIYOR

Çalışmanın sonuçları, beynin “uyandı” veya “uyudu” şeklinde iki ayrı moda ayrılmadığını gösteriyor. İnsan kendisini uyanık hissederken bile zihni rüya benzeri görüntüler oluşturabiliyor.

Araştırmacılara göre zihinsel deneyimleri belirleyen temel unsur yalnızca uyku evresi değil, beynin farklı bölgelerindeki aktivite düzenleri olabilir.

Bu durum, bazı katılımcıların daha derin uyku aşamalarında bile mantıklı ve kontrollü düşünceler yaşayabilmesini de açıklayabilir.

UYKU BOZUKLUKLARINI ANLAMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Bilim insanları, elde edilen bulguların uyku bozukluklarının araştırılmasında önemli bilgiler sağlayabileceğini belirtiyor. Özellikle uykusuzluk, narkolepsi, depresyon ve Parkinson gibi durumlarda uyku-uyanıklık geçişlerinin daha iyi anlaşılması hedefleniyor.

Ancak araştırmacılar, sonuçların yalnızca sağlıklı yetişkinlerde uykuya dalma anını kapsadığını ve günlük hayatta yaşanan kısa süreli dalgınlıklarla doğrudan eş tutulamayacağını vurguluyor.

Yeni çalışma, insan beyninin sandığımızdan daha esnek olduğunu ve uyanıklık ile rüya arasındaki çizginin aslında oldukça karmaşık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.