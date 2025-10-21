Epic Games'te Cadılar Bayramı İndirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Epic Games'te 30 Ekim'de başlayan ve 3 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek Cadılar Bayramı İndirimleri başladı. Bu kapsamda oyunlarda yüzde 90'a varan bir indirim söz konusu.

Epic Games'te indirime giren oyunlar arasında Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 ve dahası var.

Mafia serisinin oyunları da indirime girenler arasında.

Mafia: Definitive Edition, 38,85 TL'ye, Mafia II: Definitive Edition 39,80 TL'ye ve Mafia III: Definitive Edition ise 39,90 TL'ye kadar indi.

Yılın oyunlarından biri olan Clair Obscur: Expedition 33 ise 738 TL'ye indi. Hogwarts Legacy, 2.099 TL'den 314,85 TL'ye düştü.

Alan Wake 2'nin indirimle fiyatı 273,60 TL, Cyberpunk 2077 349,65 TL ve Red Dead Redemption 2 ise 574,74 TL'ye kadar indi.