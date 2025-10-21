Football Manager 2026'nın erken erişime açılacağı tarih belli oldu

Football Manager 2026'nın erken erişim tarihi resmi olarak 23 Ekim 2025 olarak açıklandı. Oyunu ön sipariş vermiş olan kişiler bu sayede erkenden deneyimleyebilecek. Football Manager 2026'nın tam sürümü ise 4 Kasım'da oyunseverler ile buluşacak.

Kullanıcılar erken erişimde oyuna Steam ve Epic Games gibi PC mağazalarından ulaşacak.

Oyunun PC dışında konsol desteği de var. Xbox ve PlayStation 5 için gelecek oyunun Nintendo Switch tarafına da geleceği biliniyor.

Football Manager 2026 yenilenen grafiklerin ötesinde hikaye tarafında da daha güçlü olacağı belirtilmişti. Yeniden tasarlanan kullanıcı arayüzü her kariyerde kazandıracak veya kaybettirecek kararlar üzerinde daha fazla kontrol ve etki sahibi olmayı sağlıyor.

FM 26 ile sahneye ilk kez Kadınlar Futbolu da çıkıyor.