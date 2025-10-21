Cumhuriyet Gazetesi Logo
Football Manager 2026'nın erken erişime açılacağı tarih belli oldu

Football Manager 2026'nın erken erişime açılacağı tarih belli oldu

21.10.2025 18:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Football Manager 2026'nın erken erişime açılacağı tarih belli oldu

Football Manager 2026'nın erken erişim süreci 23 Ekim'de başlıyor.

Football Manager 2026'nın erken erişim tarihi resmi olarak 23 Ekim 2025 olarak açıklandı. Oyunu ön sipariş vermiş olan kişiler bu sayede erkenden deneyimleyebilecek. Football Manager 2026'nın tam sürümü ise 4 Kasım'da oyunseverler ile buluşacak. 

Kullanıcılar erken erişimde oyuna Steam ve Epic Games gibi PC mağazalarından ulaşacak.

Oyunun PC dışında konsol desteği de var. Xbox ve PlayStation 5 için gelecek oyunun Nintendo Switch tarafına da geleceği biliniyor.

Football Manager 2026 yenilenen grafiklerin ötesinde hikaye tarafında da daha güçlü olacağı belirtilmişti. Yeniden tasarlanan kullanıcı arayüzü her kariyerde kazandıracak veya kaybettirecek kararlar üzerinde daha fazla kontrol ve etki sahibi olmayı sağlıyor.

FM 26 ile sahneye ilk kez Kadınlar Futbolu da çıkıyor. 

İlgili Konular: #futbol #Video oyunu

İlgili Haberler

Dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonu belli oldu
Dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonu belli oldu Dünyanın en iyi kameralarına sahip telefonların listelendiği DxOMark'ta liste yenilendi.
Türkiye'de One UI 8 güncellemesi alan Samsung telefonlar
Türkiye'de One UI 8 güncellemesi alan Samsung telefonlar Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini yeni bazı modellere sunmaya başladı.
iPhone 17'nin satışları iPhone 16'yı geçmeyi başardı
iPhone 17'nin satışları iPhone 16'yı geçmeyi başardı iPhone 17 satışlarına yönelik açıklanan yeni verilere göre iPhone 16'dan yüzde 14 daha fazla satış oldu.