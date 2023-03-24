Epic Games, Unreal Engine'in yeni sürümünü tanıttı!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 08:30

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 08:30

Tüm oyun dünyası Counter Strike 2’ye odaklanmışken gözden kaçan bazı büyük duyurular da gerçekleşti… Epic Games, oyun motoru Unreal Engine’in yeni sürümünü ve yeteneklerini gösterdi, Fortnite oyuncuları için büyük sürprizlere yer verdi.

YEPYENİ DÜNYALAR SUNMAYI SAĞLAYACAK

Epic Games’in duyuruları genellikle geliştiricileri ve içerik üreticilerini ilgilendiriyor olsa da normal oyuncular için geleceğe ışık tutuyor. Unreal Engine 5.2, Unreal Engine 5’in getirdiği gerçekçi ortamları bir üst seviyeye daha taşıyacak. Yeni oyun motoru sürümüyle gelecek en büyük yenilik, prosedürel içerik üretimi, yani tamamen algoritmaya bağlı bir şekilde dünyalar oluşturmanızı sağlayan özellik olacak.

Webtekno'da yer alan habere göre Unreal Engine 5.2 bu sayede amatör veya profesyonel her deneyim seviyesinden oyun geliştiricisi, kısa süre içinde devasa dünyalar oluşturma fırsatı yakalayacak.

Yeni oyun motoru, ayrıca yeni fiziklere de yer verecek. Araçların lastikleri gerçekçi bir şekilde deforme olacak, gerçek zamanlı su efektleri ve fizikleri hayatımıza girecek.

Fortnite’dan daha çok para kazanılabilecek!

Epic Games’in tam anlamıyla bir platform haline dönüşen oyunu Fornite da büyük yeniliklere kavuşacak. Bu yeniliklerden ilki, Fortnite’da içerik üretenlerin kazancına yansıyacak. ‘Creator Economy 2.0’ ile Fortnite’dan elde edilen gelirin %40’ı içerik üreticilerine aktarılacak. Tabii bu üreticiler içinde Epic’in kendisi de yer alacak.

İçerik üreticilerinin elde edeceği bir diğer özellik ise “Unreal Editor for Fortnite” olacak. İçerik üreticiler, uzun süredir beklediği bu araca sonunda kavuşacak ve dilediği içeriği kendi Fortnite dünyalarına ekleyebilecek, diğer oyunculara sunacak. Epic tarafından gösterilen bazı örnekler şu şekilde:

Yakında istediğiniz animasyonu iPhone kamerası ile yapabileceksiniz:

Geliştiricilerin en uğrak noktaları tek çatı altında buluşuyor: “Fab”

Geliştiricilerin doku, materyal ve 3 boyutlu nesne gibi asset’ler için kullandıkları Unreal Engine Marketplace, Quixel Bridge, ArtStation Marketplace ve Sketchfab, artık tek çatı altına taşınacak. Tüm platformlara ‘Fab’ adlı platform çatısında erişilebilecek.