Epic Games yanlışlıkla ücretsiz yapmıştı; 1 milyon TL'ye çıktı!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 08:55

Güncelleme: 21.11.2023 - 08:55

Her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam eden Epic Games, bu kapsamda geçenlerde Suicide Squad: Kill the Justice League'i ücretsiz vermişti. Ancak buradaki sorun oyunun daha piyasaya çıkmamış olmasıydı. Yanlış fark edildikten sonra oyuna ücretsiz sahip olanlardan bir bir geri alınan oyun, şimdi de 999 bin 999 TL'lik fiyatıyla şaşkına çeviriyor.

ÜCRETSİZDEN 1 MİLYON LİRAYA

Epic'in yanlışlıkla ücretsiz verdiği oyun, kısa bir süre önce 'ön satın alım'a girdi. 2 Şubat 2024 tarihinde kullanıcılara sunulacak oyun için Epic Games'te, ''Ön satın alım yap ve Klasik Kıyafetlere ek olarak 72 saate kadar Erken Erişim kazan'' diyor.

Oyunu ön sipariş vermek isteyenler ise, şu anda bölgemizde aktif değil, ibaresini alıyor. Bu da aslında Türkiye'de daha ön siparişin açık olmadığını gösteriyor. Ücretsiz verdiği oyunu, 'erişilmesin' diye 1 milyon TL'ye koyan Epic, ilerleyen günlerde hangi adımları atacak merak ediliyor.