Epic Games'ten büyük hata: 70 dolarlık Suicide Squad: Kill the Justice League'yi ücretsiz yaptı!

Yayınlanma: 16.11.2023 - 12:18

Güncelleme: 16.11.2023 - 12:18

Epic Games önümüzdeki yıl çıkış yapması beklenen Suicide Squad: Kill The Justice League oyununun ön siparişlere açacaktı. Ancak bu süreç içerisinde bir hatadan dolayı 70 dolar değerindeki oyun ücretsiz olarak satılmaya başlandı. Birçok oyuncu oyunu ücretsiz bir şekilde satın aldı.

Platform durumu fark ettikten sonra oyunun satış sayfasını devre dışı bırakarak yaşanan hatanın önüne geçti.

EPİC GAMES KÜTÜPHANEDEN OYUNU KALDIRIYOR

Firma aynı zamanda ücretsiz olarak satın alınan oyunu da oyuncuların kütüphanelerinden kaldırmaya başladı.