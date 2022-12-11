Epic Games'te Chivalry 2 ücretsiz oldu
Epic Games ve Steam tarafında yer alan Chivalry 2 kısa süreliğine ücretsiz oldu.
Epic Games tarafında ücretsiz hale gelen Chivalry 2, Steam tarafında 61 TL'den 30.50 TL'ye kadar düştü.
Oyunun Steam'deki açıklamasında, ''Chivalry 2 ortaçağ filmlerindeki savaşlardan ilham alarak ortaya çıkmış çevrim içi bir birinci şahıs 'slasher' oyunudur. Oyuncular, çarpışan kılıçlardan alev oku yağmurlarına ve büyük kale kuşatmalarına kadar.'' yazıyor. Oyunun oynayan kişiler ise oldukça olumlu bulmuş.
EPIC TARAFINDA ÜCRETSİZ OLARAK OYNANABİLİYOR
Epic Games tarafında 8-12 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak deneyimlenebilen oyun, destansı ortaçağ filmi savaşlarından ilham alan, çok oyunculu birinci şahıs aksiyon oyununda 64 oyuncuyla kılıçları, kalkanları ve tavukları çarpıştır, olarak açıklanıyor.
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