Epic Games'in 17 Nisan'a kadar ücretsiz olarak verdiği oyun
Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun belli oldu. River City Girls 17 Nisan'a kadar ücretsiz olarak alınabilecek.
Epic Games'te hesabı olan herkese her hafta ücretsiz oyunlar dağıtılıyor. Hesabına giriş yapanlar oyun kütüphanesine o hafta verilen ücretsiz oyunları bir kez eklediklerinde sonsuza kadar onlarda kalıyor. Yani kısa süreli bir oynama söz konusu olmuyor.
EPIC GAMES'İN ÜCRETSİZ OLAN YENİ OYUNU
Epic Games'in ücretsiz olan oyunu ve özel içerikleri 17 Nisan'a kadar ücretsiz kalacak.
River City Girls normalde 229 TL'lik bir oyun. Farklı saldırı, silah ve öğelerin yer aldığı oyunda, ana karakterler kadın. Tek ya da çok oyunculu olarak oyunu oynayabiliyorsunuz.
Etiketler: #River City Girls #Epic Games
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