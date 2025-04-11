Epic Games'in 17 Nisan'a kadar ücretsiz olarak verdiği oyun

Yayınlanma: 11.04.2025 - 18:54

Güncelleme: 11.04.2025 - 18:54

Epic Games'te hesabı olan herkese her hafta ücretsiz oyunlar dağıtılıyor. Hesabına giriş yapanlar oyun kütüphanesine o hafta verilen ücretsiz oyunları bir kez eklediklerinde sonsuza kadar onlarda kalıyor. Yani kısa süreli bir oynama söz konusu olmuyor.

EPIC GAMES'İN ÜCRETSİZ OLAN YENİ OYUNU

Epic Games'in ücretsiz olan oyunu ve özel içerikleri 17 Nisan'a kadar ücretsiz kalacak.

River City Girls normalde 229 TL'lik bir oyun. Farklı saldırı, silah ve öğelerin yer aldığı oyunda, ana karakterler kadın. Tek ya da çok oyunculu olarak oyunu oynayabiliyorsunuz.