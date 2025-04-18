Epic Games'in 24 Nisan'a kadar ücretsiz verdiği oyunlar

Yayınlanma: 18.04.2025 - 20:33

Güncelleme: 18.04.2025 - 20:33

Epic Games'te hesabı olan herkese her hafta ücretsiz oyunlar dağıtılıyor. Hesabına giriş yapanlar oyun kütüphanesine o hafta verilen ücretsiz oyunları bir kez eklediklerinde sonsuza kadar onlarda kalıyor. Yani kısa süreli bir oynama söz konusu olmuyor.

EPIC GAMES'İN ÜCRETSİZ OLAN YENİ OYUNU

Epic Games'in ücretsiz olan oyunu ve özel içerikleri 24 Nisan'a kadar ücretsiz kalacak. Normalde 190 TL'ye satılan Botanicula, beş küçük ağaç yaratığı arkadaşın şeytani parazitlerin bulaştığı ağaç evlerindeki son tohumu kurtarmak adına bir yolculuğa çıkmasını konu ediniyor.

Firestone Online Idle RPG ise çok oyunculu bir fantezi oyunu. Kahramanları topladıktan sonra, donanımları ve becerileri yükseltmeniz gerekiyor ve onları AFK savaşlarına gönderebiliyorsunuz.