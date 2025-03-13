Epic Games'in 20 Mart'a kadar ücretsiz verdiği oyunlar

Yayınlanma: 13.03.2025 - 19:32

Güncelleme: 13.03.2025 - 19:32

Epic Games'te hesabı olan herkese her hafta ücretsiz oyunlar dağıtılıyor. Hesabına giriş yapanlar oyun kütüphanesine o hafta verilen ücretsiz oyunları bir kez eklediklerinde sonsuza kadar onlarda kalıyor. Yani kısa süreli bir oynama söz konusu olmuyor.

EPIC GAMES'İN ÜCRETSİZ OLAN YENİ OYUNLARI

Epic Games'in 13 Mart'ta ücretsiz olan ve 20 Mart'a kadar ücretsiz kalacak oyunları Mortal Shell ve World of Warships — Anniversary Party Favor oldu.

Normalde 119 TL'ye satılan Mortal Shell, parçalanmış bir dünyada akıl sağlığınızı ve dayanıklılığınızı test ettiğiniz derin bir aksiyon-RPG oyunu olarak tanımlanıyor. Rakipleriniz merhamet göstermiyor, hayatta kalmak üstün farkındalık ve hassasiyet gerektiriyor. Kayıp savaşçıları ele geçirmeniz, gizli kutsal alanları keşfetmeniz ve zorlu düşmanlarla yüzleşmeniz gerekiyor.

World of Warships oyununa eklenti olarak sunulan World of Warships - Anniversary Party Favor paketi de normalde 1,028 TL'ye satılıyor ancak 1 hafta boyunca ücretsiz olarak verilecek.