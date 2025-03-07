Epic Games'in 13 Mart'a kadar ücretsiz verdiği oyun

Epic Games, 13 Mart'a kadar Them's Fightin' Herds adlı oyunu ücretsiz olarak kütüphaneye eklemeye fırsat tanıyor.

Epic Games'in 13 Mart'a kadar ücretsiz verdiği oyun
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.03.2025 - 19:33

Epic Games'in oyunseverlerin kütüphanesine eklemesi için bu hafta verdiği oyun Them's Fightin' Herds oldu. Them's Fightin' Herds, ünlü çizgi film yapımcısı Lauren Faust tarafından tasarlanan sevimli hayvanlardan oluşan bir kadronun yer aldığı 2 boyutlu bir dövüş oyunu olarak tanımlanıyor.

EPIC GAMES'İN ÜCRETSİZ VERDİĞİ OYUN BELLİ OLDU

Oyunu isterseniz çevrimiçi olarak da oynayabiliyorsunuz. Dövüş dinamikleri basitleştirilmiş ancak hem yeni başlayanlar hem de deneyimliler için tasarlanmış bir sistem bulunuyor.

Normalde 69 TL olan oyun, 13 Mart saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak oyun kütüphanesine eklenebiliyor. Bir kez ücretsiz olarak kütüphaneye eklediğiniz oyun, sonsuza kadar kütüphanenizde kalıyor.


Etiketler: #Epic Games

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