Epic Games'te indirim başladı! Hangi oyunlar indirime girdi?

Yayınlanma: 24.01.2025 - 18:28

Güncelleme: 24.01.2025 - 18:28

Epic Games her hafta yeni oyun verme kararlılığını sürdürüyorken, platformda indirim de başladı. Buna göre bazı oyunlarda yüzde 90'a varan indirim var. İndirimde olan oyunlar arasında normalde 3.149 TL olan Mortal Kombat 1: Khaos Reigns Koleksiyonu da var. Oyun, yüzde 60 indirimle 1.259,60 TL'ye kadar düşüyor.

Disco Elysium - The Final Cut ise yüzde 75 indirimle 143,75 TL'ye, HITMAN Suikast Dünyası Deluxe, 346,05 TL'ye, Outlast 2 4,90 TL'ye, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - Deluxe Edition ise 548 TL'ye kadar iniyor.

Epic Games'in bu indirimi 6 Şubat tarihine kadar devam edecek. İşte indirimde olan oyunların bazıları: