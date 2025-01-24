Epic Games'te indirim başladı! Hangi oyunlar indirime girdi?

Epic Games için yeni bir indirim dönemi başladı. Buna göre bazı oyunlarda yüzde 90'a varan indirim var.

Epic Games'te indirim başladı! Hangi oyunlar indirime girdi?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 18:28

Epic Games her hafta yeni oyun verme kararlılığını sürdürüyorken, platformda indirim de başladı. Buna göre bazı oyunlarda yüzde 90'a varan indirim var. İndirimde olan oyunlar arasında normalde 3.149 TL olan Mortal Kombat 1: Khaos Reigns Koleksiyonu da var. Oyun, yüzde 60 indirimle 1.259,60 TL'ye kadar düşüyor.

Disco Elysium - The Final Cut ise yüzde 75 indirimle 143,75 TL'ye, HITMAN Suikast Dünyası Deluxe, 346,05 TL'ye, Outlast 2 4,90 TL'ye, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - Deluxe Edition ise 548 TL'ye kadar iniyor.

Epic Games'in bu indirimi 6 Şubat tarihine kadar devam edecek. İşte indirimde olan oyunların bazıları:

Oyunun Adı:Normalde Fiyatıİndirimli Fiyatı

Prison Architect

538 TL53,80 TL (yüzde 90)

Mortal Kombat 1: Khaos Reigns Koleksiyonu

3.149 TL1.259,60 TL (yüzde 60)

Disco Elysium - The Final Cut

757 TL143,75 TL (yüzde 75)

HITMAN Suikast Dünyası Deluxe Paket

769 TL346,05 TL (yüzde 55)

Ghostrunner 2 Brutal Edition

1.199 TL299,75 TL (yüzde 75)

Outlast 2

49 TL4,90 TL (yüzde 90)

Land of the Vikings

235 TL79,90 TL (yüzde 66)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - Deluxe Edition

1.370 TL548 TL (yüzde 60)

Aliens: Dark Descent

550 TL247,50 TL (yüzde 55)

WRC 9 Deluxe Edition

175,32 TL35,06 TL (yüzde 80)
The Surge 2169 TL25,35 TL (yüzde 85)

Taxi Life - Supporter Edition

980 TL637 TL (yüzde 35)

Alan Wake 2 Deluxe Edition

1.278 TL639 TL (yüzde 50)

Dying Light Franchise Bundle

1.549 TL464,70 TL (yüzde 70)

The Callisto Protocol - Digital Deluxe Edition

669 TL167,25 TL (yüzde 75)

Etiketler: #Epic Games

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