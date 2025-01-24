Epic Games'te indirim başladı! Hangi oyunlar indirime girdi?
Epic Games için yeni bir indirim dönemi başladı. Buna göre bazı oyunlarda yüzde 90'a varan indirim var.
Epic Games her hafta yeni oyun verme kararlılığını sürdürüyorken, platformda indirim de başladı. Buna göre bazı oyunlarda yüzde 90'a varan indirim var. İndirimde olan oyunlar arasında normalde 3.149 TL olan Mortal Kombat 1: Khaos Reigns Koleksiyonu da var. Oyun, yüzde 60 indirimle 1.259,60 TL'ye kadar düşüyor.
Disco Elysium - The Final Cut ise yüzde 75 indirimle 143,75 TL'ye, HITMAN Suikast Dünyası Deluxe, 346,05 TL'ye, Outlast 2 4,90 TL'ye, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - Deluxe Edition ise 548 TL'ye kadar iniyor.
Epic Games'in bu indirimi 6 Şubat tarihine kadar devam edecek. İşte indirimde olan oyunların bazıları:
|Oyunun Adı:
|Normalde Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
Prison Architect
|538 TL
|53,80 TL (yüzde 90)
Mortal Kombat 1: Khaos Reigns Koleksiyonu
|3.149 TL
|1.259,60 TL (yüzde 60)
Disco Elysium - The Final Cut
|757 TL
|143,75 TL (yüzde 75)
HITMAN Suikast Dünyası Deluxe Paket
|769 TL
|346,05 TL (yüzde 55)
Ghostrunner 2 Brutal Edition
|1.199 TL
|299,75 TL (yüzde 75)
Outlast 2
|49 TL
|4,90 TL (yüzde 90)
Land of the Vikings
|235 TL
|79,90 TL (yüzde 66)
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - Deluxe Edition
|1.370 TL
|548 TL (yüzde 60)
Aliens: Dark Descent
|550 TL
|247,50 TL (yüzde 55)
WRC 9 Deluxe Edition
|175,32 TL
|35,06 TL (yüzde 80)
|The Surge 2
|169 TL
|25,35 TL (yüzde 85)
Taxi Life - Supporter Edition
|980 TL
|637 TL (yüzde 35)
Alan Wake 2 Deluxe Edition
|1.278 TL
|639 TL (yüzde 50)
Dying Light Franchise Bundle
|1.549 TL
|464,70 TL (yüzde 70)
The Callisto Protocol - Digital Deluxe Edition
|669 TL
|167,25 TL (yüzde 75)
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