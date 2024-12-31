Epic Games'in 31 Aralık'a kadar ücretsiz verdiği oyun

Yayınlanma: 31.12.2024 - 05:18

Güncelleme: 31.12.2024 - 05:18

Epic Games oyunseverlere ücretsiz oyun verme konusunda elini hiç korkak alıştırmıyor ve aralık ayının sonuna kadar 16 kadar oyunu ücretsiz veriyor. Platformda ücretsiz olarak verilecek yeni oyun ise belli oldu.

EPIC GAMES'İN VERDİĞİ ÜCRETSİZ OYUN REDACTED OLDU

Epic Games'te ücretsiz olarak verilen bir diğer oyun REDACTED oldu. Oyun normalde 349 TL'ye satılıyordu. Oyun, kampanya sonrası ücretsiz olarak veriliyor. Oyuna ücretsiz sahip olabilmek için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. 31 Aralık saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.

Oyunun açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

''Jüpiter’in buz kaplı uydusu Callisto’da bulunan ve ileri teknolojiyle donatılmış Black Iron hapishanesi, enfekte olmuş mahkumlarla dolu. Bir hapishane gardiyanı olarak işin epey basit: Son kaçış kapsülüne ulaş ve hala hayattayken oradan kaç! Hapishaneden kaçarken yoluna çıkan düzinelerce benzersiz düşmanla ve çevresel tehlikeyle savaş. Ama dikkat et, bu hapishanede hayatta kalan ve kaçmak isteyen tek kişi sen değilsin. Dengesiz bir hapishane görevlisi, vahşi bir çete üyesi, çılgın bir kafeterya çalışanı ve daha pek çok farklı rakip, cesedini çiğneyip geçmek ve kendilerini kurtarmak için çabalayacak. Bu uydudan yalnızca bir kişi kurtulabilir ve o kişi sen olmalısın!''

Bir sonraki haftanın oyunu içinse geri sayım süreci başladı. 24 saatten daha kısa bir süre içinde hangi gizemli oyunun ücretsiz olarak verildiğini Epic Games'in anasayfasında görebileceğiz.