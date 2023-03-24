Epic Games'in bu hafta ücretsiz sunduğu oyun

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 07:20

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 07:20

Epic Games, 30 Mart'a kadar Chess Ultra oyununu ücretsiz olarak veriyor. Normal fiyatı 123 TL olan olan oyun, 30 Mart saat 18.00'e kadar ücretsiz bir şekilde oyunseverlerin kütüphanesine eklenebiliyor.

PLATFORM ÜCRETSİZ OYUNLAR VERMEYE DEVAM EDİYOR

Epic Games aynı zamanda World of Warships — Starter Pack: Ishizuchi içerik paketi ücretsiz bir şekilde sunuluyor.

Chess Ultra için platformda şu açıklama yazıyor:

"Şimdiye kadar yapılan en nefes kesici satranç oyunu Chess Ultra ile tanışın. Müthiş 4K görseller, kusursuz çevrim içi çok oyuncu ve nihai satranç tercrübesi ile Büyük Üstat onaylı yapay zeka ve tam sanal gerçeklik uyumluluğunu tecrübe edin."

Epic Games'te önümüzdeki hafta ücretsiz hale gelecek oyun normalde 33 TL'ye satılan Tunche olacak.