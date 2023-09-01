Epic Games'in bu hafta ücretsiz sunduğu oyun hangisi oldu?
Epic Games kullanıcılarına bu hafta da ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Cave Story + kısa süreliğine kütüphaneye ücretsiz eklenebiliyor.
Epic Games'te her hafta ücretsiz oyun veriliyor. Burada bazı oyunlar AAA kalite oyunlar da olabiliyor. Bu hafta verilen oyun ise Cave Story+ oluyor. Oyun, ücretsiz olarak kütüphanenize eklenebiliyor.
HER HAFTA ÜCRETSİZ OLARAK YENİ OYUN VERİLİYOR
Oyun, 7 Eylül tarihi saat 18.00'e kadar ücretsiz olacak. 7 Eylül'e kadar ücretsiz olarak alınan bu oyun, sonsuza kadar oyunseverlerin kütüphanesinde kalıyor.
Normalde 25 TL'ye satın alınabilen Cave Story+, tüm zamanların en ünlü bağımsız oyunlarından biri olarak biliniyor. Gizem sunan ve hızlı eğlence sunan oyun, kendine has bir hikayeye de sahip. Klasik 8 ya da 16 bit oyunlarına göz kırpan Cave Story+, bu tarz oyunları sevenlere sesleniyor.
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