Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 10:55

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 11:11

Epic Games'in başlattığı ücretsiz oyun serisi 30 Aralık'ta son bulmuştu. Her gün ücretsiz oyun dağıtan Epic Games, bu oyunlar arasında popüler oyunları da tercih etmişti. Her hafta ücretsiz olarak verdiği oyun sistemine geri dönüş yapan Epic Games, bu hafta 3 oyunu oyunculara veriyor.

ÜÇ YENİ OYUN 19 OCAK 19.00'A KADAR ÜCRETSİZ

Epic Games verdiği ücretsiz oyunlarla platforma olan ilgiyi artırdı ve 500 milyon kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı.

Bu hafta platformun verdiği üç oyun şu şekilde:

Divine Knockout - Founders Edition

First Class Trouble

Gamedec - Definitive Edition

Oyunların üçü de 19 Ocak saat 19.00'a kadar ücretsiz olacak.

Divine Knockout - Founders Edition

"Türünün tek örneği olan 3. şahıs kameralı platform dövüş oyununda tanrıları yere ser! Ufak ama kudretli bir mitoloji tanrısına dönüş, üç boyutun tümünde dövüş ve tek başına hükmetmek için dostlarını haritanın dışına at. Düşmanlara hasar vererek savunmaları kır ve kudretli bir darbeyle onları arenanın dışına gönder! 2D platform dövüş oyunlarından esinlenilerek geliştirilen dövüş mekaniklerini üçüncü şahıs kamerasıyla deneyimle. "

First Class Trouble

"First Class Trouble, oyuncuların felaketten sağ kurtulmak için birlikte ve birbirlerine karşı çalışması gerektiği bir parti oyunudur. Amaç, lüks bir uzay gemisinin ölümcül yapay zekâsını devre dışı bırakmak. Bazı oyuncular gizlice diğer oyunculara ihanet etme niyetinde olan insan görünümlü katil robotları oynayan sahtekârlardır. Oyuncular, Invisible Walls'un geliştirdiği bu çok oyunculu sosyal aldatmaca oyununda ISS Alithea'nın yolcuları olacak. Yolcu gemisinin merkezî yapay zekâ ağı C.A.I.N. başına buyruk hareket etmeye başladı ve gemideki tüm oksijeni boşaltıyor.

Yolcular, C.A.I.N'e ulaşmak ve oyunu kazanmak için yakın sohbeti kullanarak görevler için iş birliği yapmalı. Yolcular arasında geminin insan görünümlü robot hizmetçileri olan ve yolculardan intikam alan Personoid'ler var. Personoid'lerin kazanmak için yolcuları aldatarak hepsini ortadan kaldırması ya da sonuna kadar saklanması gerekiyor. Hayatta kalmak için arkadaşlarını aldatmalısın, yoksa aldatılırsın...

Başına buyruk hareket eden yapay zekâyı devre dışı bırakmak için oyuncuların iletişim kurarak ve çeşitli ortak görevlerde koordine olarak geminin yeni bölgelerine ulaşması gerekiyor. Yolcular olarak Personoid'lerin kimliklerini ortaya çıkarmak için ipuçlarını bulmalı ve arkanızı kollamalısınız. Onları alt etmek için gereken her şeyi kullanın. Bölgeler arasında oyuncular Personoid'lerin kimlikleri için oylama yapar ve onları havalandırmadan dışarı atar. Personoid'ler olarak insan yolcuların arasına karışıp yalan söyleyin, entrika çevirin ve aldatın."

Gamedec - Definitive Edition

"22. yüzyılın Varşova'sına hoş geldin. Geleceğin teknolojisi o kadar gelişti ki "gerçeklik" kavramı göreceli, "hayat" ve "ölüm" pek çok anlama sahip. Sanal dünyalar insan doğasında sorunlara neden oluyor: şehvet, tembellik, kıskançlık ve kibir. Bu sanal oyun dünyalarının sakinlerinin uzman Gamedec'lere ihtiyacı var. Gamedec'ler, bu dünyalarda tecrübeli olan ve müşterilerinin komisyonu karşılığında sırları açığa çıkarıp bu gerçekliklerdeki mekanikleri keşfetmek için çalışan Özel Dedektiflerdir. Sen de onlardan birisin. Bir Gamedec'sin.

RYO'nun özü Gamedec, karar verme yoluyla karakter gelişimine odaklanarak masaüstü RYO'ların doğasını canlandırır. Unsurları topla ve araştırmaları istediğin tarzda yönetmene olanak tanıyacak kendi uzmanlıklarından oluşan eşsiz bir set yarat. Kodekste toplanan bilgiler sayesinde sanal dünyalar arasındaki sıra dışı ilişkileri ve bu dünyaların sakinlerini keşfet.

Klasik masaüstü RYO'larda olduğu gibi, tek bir çözüme mecbur kalmak yerine durumlara farklı açılardan yaklaşma özgürlüğüne sahipsin. Seçim tamamen senin elinde. Karakterini Şekillendir NPC'ler ile etkileşime girerek istihbarat topla ve seçeneklerine, geliştirdiğin uzmanlığa ve topladığın bilgilere bağlı olarak farklı diyalog seçeneklerine erişim sağla.

Çeşitli sanal dünyaları ziyaret et - Çiftliğe benzeyen tekinsiz bir ortamdan karanlık siberpunk gerçekliklere ve fantastik âlemlere kadar birçok yere git. Kodeksini (Codex) ve çıkarım yapma gücünü (Deduction) kullanarak durumları ve delilleri çözüp davayı sonuçlandır. Kendi yanıtını bul ve etik değerlerine, doğruluğuna ya da yalnızca ilahi adalete uygun şekilde karşılık ver. Karakterini şekillendireceğin eylemler, olumlu ya da olumsuz etkilere sahiptir."