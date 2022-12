Epic Games'in ücretsiz verdiği son oyunlar belli oldu

30 Aralık 2022 Cuma, 00:26

Epic Games'in başlattığı ücretsiz oyun serisi sona ererken, son iki oyunun sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda 27 Aralık 19.00'da Severed Steel ücretsiz verilirken 28 Aralık 19.00'da Mortal Shell ücretsiz olarak verilecekti. Tahmin edildiği tarihte verilen Severed Steel'e ek olarak 28 Aralık oyunu da Mortal Shell oldu.14. ücretsiz olan oyun normalde 119 TL'ye satılıyordu.

Epic son olarak 179 TL değerindeki Dishonored - Definitive Edition'ı ve 50 TL değerindeki Eximius: Seize the Frontline oyunlarını ücretsiz olarak verdi.

HER HAFTA YENİ OYUN ÜCRETSİZ OLACAK

Epic Games tarafından ücretsiz bir şekilde verilen oyunların platformdaki açıklaması şu şekilde oluyor:

Dishonored - Definitive Edition

“Eksiksiz Dishonored koleksiyonunu deneyimle. Bu eksiksiz derleme Dishonored'a ek olarak Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches ve Void Walker's Arsenal gibi ilave içerikleri içerir. ”

Eximius: Seize the Frontline

'"EXIMIUS takım tabanlı muharebeye odaklanan, FPS/RTS karması bir oyundur. Oyun sürükleyici 5'e 5 çok oyunculu deneyim sunar. Her takımda 4 Manga Subayı ve bir Komutan yer alır."

Oyun diğerlerine göre daha uzun süre ücretsiz olarak sunulacak. 5 Ocak saat 19.00'a kadar ücretsiz kalacak oyunlar yerini iki yeni ücretsiz oyuna bırakacak.