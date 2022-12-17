Epic Games'in ücretsiz verdiği ikinci oyun belli oldu
Epic Games bu yıl da 15 gün boyunca ücretsiz oyun vermeye karar verdi ve süreci başlattı. Platformun ikinci ücretsiz verdiği oyun belli oldu.
Epic Games farklı kampanyalarla oyunseverleri oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Bir süredir ücretsiz verdiği oyunlarla ses getiren platfrom, 15 gün boyunca her gün yeni oyun vereceği süreci başlatmıştı, bu kapsamda verdiği ilk oyun normalde 160 TL'lik olan Bloons TD 6 olmuştu.
EPIC GAMES OYUNLARI 29 ARALIK TARİHİNE KADAR ÜCRETSİZ DAĞITACAK
Epic'in verdiği ikinci oyun da belli oldu. Bu kapsamda 29 Aralık tarihine kadar oyunseverlere oyun dağıtacak olan Epic, ücretsiz olarak 39 TL değerinde olan Horizon Chase Turbo'yu veriyor.
Horizon Chase Turbo'nun açıklama kısmında ise “Horizon Chase Turbo, 80 ve 90’ların beğenilen oyunlarından ilham alan bir yarış oyunudur. Horizon Chase Turbo’daki her kavis ve her tur klasik arcade oynanışını yeniden canlandırır ve sınırsız eğlence hız limiti sunar. Tam gaz ver ve tadını çıkar!” yazıyor.
Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu ise bugün akşam saatlerinde belli olacak.
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