Epic Games'in ücretsiz verdiği oyun belli oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun belli oldu. Buna göre Sunless Skies: Sovereign Edition, kısa süreliğine ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 21:55
Epic Games'in ücretsiz verdiği oyun belli oldu
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Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz oyunu Sunless Skies: Sovereign Edition oldu. 

EPIC GAMES YENİ BİR OYUNU DAHA ÜCRETSİZ OLARAK VERİYOR

Sunless Skies: Sovereign Edition, normalde 800 TL'ye satılıyor. Epic, 4 Temmuz'a kadar bu oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Oyun 4 Temmuz saat 18.00'e kadar oyun kütüphanesine eklenebilecek.

Sunless Skies: Sovereign Edition, yeni bir Viktorya dönemi imparatorluğu yıldızlara doğru yol alırken, oyunculara uzayda yol alan bir buharlı lokomotifin kaptanlığını yapma imkanı tanıyor. Oyuncular talihsiz mürettebatı belaya sürüklüyorlar, ruh kaçakçılığı yapıyorlar ve zaman fıçıları için takas yapıyorlar.  


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