Epic Games'in ücretsiz verdiği üçüncü oyun belli oldu

Epic Games bu yıl da 15 gün boyunca ücretsiz oyun vermeye karar verdi ve süreci başlattı. Platformun üçüncü ücretsiz verdiği oyun belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 14:21
Epic Games'in ücretsiz verdiği üçüncü oyun belli oldu
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Epic Games yeni bir kampanya başlatmıştı. Bir süredir ücretsiz verdiği oyunlarla ses getiren Epic Games, 15 gün boyunca her gün yeni oyun vereceği süreci başlatmıştı, bu kapsamda normalde 39 TL değerinde olan Horizon Chase Turbo'yu vermişti. Şimdi üçüncü oyun belli oldu. 

EPIC GAMES 29 ARALIK TARİHİNE KADAR ONLARCA ÜCRETSİZ OYUN DAĞITACAK

Epic'in verdiği üçüncü oyun da belli oldu. Normalde 25 TL'ye satılan Costume Quest 2 artık ücretsiz oldu. Oyun 18 Aralık(bugün) saat 19.00'a kadar ücretsiz kalacak. 

Oyun hakkında direkt Epic Games tarafından yapılan açıklamada şunlar yazıyor:

"Zamanda yolculuk yapan ürkütücü yerleri keşfet, güçlü Hallo savaşçılara dönüşen muhteşem yeni kostümleri giy ve savaşta hijyen takıntılı kötü karakter birliklerine karşı kullanmak için daha fazla Creepier Treat Card topla."



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