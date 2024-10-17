Epic Games iki oyunu ücretsiz olarak veriyor

Yayınlanma: 17.10.2024 - 20:36

Güncelleme: 17.10.2024 - 20:36

Epic Games 17 Ekim'den itibaren ücretsiz verdiği oyunların listesini güncelledi. Buna göre toplam değeri 131 TL olan iki oyun ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.

Epic Games'in ücretsiz verdiği oyunlar Invincible Presents: Atom Eve ve Kardboard Kings oluyor. Her iki oyun da hikaye anlatımıyla öne çıkıyor.

EPIC GAMES'İN ÜCRETSİZ OYUNLARI BELLİ OLDU

Normalde Invincible Presents: Atom Eve'in fiyatı 98 TL, Kardboard Kings'in fiyatı ise 33 TL.

Invincible Presents: Atom Eve oyununda Invincible evrenindeki en güçlü süper kahramanlardan biri olarak oynuyor ve yolunuzu çiziyorsunuz.

Kardboard Kings, ise kart dükkanı açma, kart satın alma ve takas etme odaklı bir oyun.

Her iki oyun da Epic Games hesabı üzerinden giriş yapıldıktan sonra 24 Ekim saat 18.00'e kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.