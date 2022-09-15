Epic Games iki oyunu ücretsiz veriyor!
Epic Games'in başlattığı her hafta efsane oyunlar verme ritüeli tam gaz sürüyor. Platformun vereceği iki oyun da normalde ücretli olarak satılıyor.
Epic Games kısa süreli ücretsiz oyun verme işini GTA 5 ile arşa çıkartmıştı. Hatırlayacağınız üzere platformun kısa süreli olarak ücretsiz dağıttığı GTA 5, sistemlerin çökmesine neden olmuştu. Arada o ayarda oyunlar vermeye devam eden Epic Games'in yeni oyunları oyunseverleri sevindirecek.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen iki oyun
Ücretsiz olarak verilen oyunlardan biri 33 TL'ye satılan Sprit of the North oluyor. Oyunun açıklamasında ise şu yazıyor:
“Spirit of the North, İzlanda’nın nefes kesici ve gizemli manzaralarından ilham alan tek oyunculu 3. şahıs bir macera oyunudur. Hikayesi Kuzey Işıkları’nın koruyucusu ile iç içe geçen sıradan bir kızıl tilki olarak oynayın.”
Platform tarafından sunulan bir diğer oyun ise The Captain oluyor. Bu oyunda Epic tarafında 33 TL'ye satılıyor ve şu şekilde özetleniyor:
“Galaksinin diğer tarafında kaybolmuş bir Uzay Filosu bilim subayı olan Kaptan Thomas Welmu rolünü üstleneceksin. Karanlık güçler gezegenimizi yok etmek için Dünya’ya doğru yola çıktı ve onları durdurabilecek tek şey senin elinde. Galaksinin bir ucundan öbür ucuna gidip hızla eve dön. Yolculuğun boyunca yeni arkadaşlar edin. Yeni düşmanlar da. Herkesi kurtaramayacaksın. Geride kimi bırakacaksın? Yol boyunca hangi uygarlıkları kurtarıp hangilerini yok edeceksin? Tüm kararlar senin elinde.”
Epic Games tarafından 22 Eylül'de verilecek oyunlar şu şekilde:
1) ARK: Survival Evolved
2) Gloomhaven
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- 'Asgari ücretliler' sorusuna skandal yanıt
- TOKİ Başkanı Erdoğan'ı yalanladı
- AKP'li Tosun'dan 'İstanbul seçimi' itirafı
- 'İzmir şu an işgal altında!'
- Hasta yakınları görevliyi öldürdü
- Hain olmak için daha ne gerekiyor
- Zelenski'den kötü haber: Sözcüsü duyurdu...
- FT'den çarpıcı Türk bankaları iddiası
- Çocuklarının yurtdışında okuduğunu unuttu