Epic Games iki oyunu ücretsiz veriyor!

15 Eylül 2022 Perşembe, 19:58

Epic Games kısa süreli ücretsiz oyun verme işini GTA 5 ile arşa çıkartmıştı. Hatırlayacağınız üzere platformun kısa süreli olarak ücretsiz dağıttığı GTA 5, sistemlerin çökmesine neden olmuştu. Arada o ayarda oyunlar vermeye devam eden Epic Games'in yeni oyunları oyunseverleri sevindirecek.

Epic Games tarafından ücretsiz verilen iki oyun

Ücretsiz olarak verilen oyunlardan biri 33 TL'ye satılan Sprit of the North oluyor. Oyunun açıklamasında ise şu yazıyor:

“Spirit of the North, İzlanda’nın nefes kesici ve gizemli manzaralarından ilham alan tek oyunculu 3. şahıs bir macera oyunudur. Hikayesi Kuzey Işıkları’nın koruyucusu ile iç içe geçen sıradan bir kızıl tilki olarak oynayın.”

Platform tarafından sunulan bir diğer oyun ise The Captain oluyor. Bu oyunda Epic tarafında 33 TL'ye satılıyor ve şu şekilde özetleniyor:

“Galaksinin diğer tarafında kaybolmuş bir Uzay Filosu bilim subayı olan Kaptan Thomas Welmu rolünü üstleneceksin. Karanlık güçler gezegenimizi yok etmek için Dünya’ya doğru yola çıktı ve onları durdurabilecek tek şey senin elinde. Galaksinin bir ucundan öbür ucuna gidip hızla eve dön. Yolculuğun boyunca yeni arkadaşlar edin. Yeni düşmanlar da. Herkesi kurtaramayacaksın. Geride kimi bırakacaksın? Yol boyunca hangi uygarlıkları kurtarıp hangilerini yok edeceksin? Tüm kararlar senin elinde.”

Epic Games tarafından 22 Eylül'de verilecek oyunlar şu şekilde:

1) ARK: Survival Evolved

2) Gloomhaven