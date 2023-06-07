Epic Games'in bu hafta vereceği ücretsiz oyun belli oldu

Epic Games her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ederken, yarın(perşembe) günü vereceği oyun belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 11:23
Epic Games'in bu hafta vereceği ücretsiz oyun belli oldu
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Epic Games'in oyunseverler tarafından oldukça beğenilen kararlarından biri de ücretsiz oyun dağıtması. Her hafta belirli gün ve saat aralığında ücretsiz verdiği oyunlarla dikkat çeken Epic, normalde ücretsiz olacak bir sonraki oyunu açıklıyor ancak bir dönem yaptığı 'bulmacalı ve göndermeli' ipuçları sistemine geri dönmüş görünüyor. 

PAYDAY 2 ÜCRETSİZ VERİLECEK OYUN OLABİLİR

Platform Twitter üzerinden bir sonraki ücretsiz oyun hakkında ipucu verecek semboller paylaştı. Daha önce 149 TL'lik Midnight Ghost Hunt'ı ücretsiz veren Epic, bu hafta ise Payday 2'yi ücretsiz bir şekilde sunabilir. 

Semboller incelendiğinde yer alan ipuçları Payday 2'yi işaret ediyor ancak elbette bu bir tahmin. Perşembe(yarın) günü hangi oyunun ücretsiz olacağını öğreneceğiz.


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