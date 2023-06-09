Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu PAYDAY 2 oldu
Her hafta oyunseverlere farklı oyunları ücretsiz bir şekilde sunan eden Epic Games, bu hafta PAYDAY 2'yi veriyor.
Epic Games'te önümüzdeki hafta boyunca ücretsiz hale gelecek oyunlardan biri de PAYDAY 2 oldu. Oyunun yen versiyonu da bu yıl gelecek. Ancak ondan önce PAYDAY serisine giriş yapmak isteyenler için ücretsiz sunulan PAYDAY 2, 15 HAziran saat 18.00'a kadar kütüphanenenize ücretsiz ekleyebilirsiniz.
HAFTAYA İKİ YENİ OYUN VERİLECEK
Oyun normalde 76 TL'ye satılıyorken, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.
Epic Games'in yaz dönemi için gelen Mega İndirim kampanyası kapsamında 'popüler bir oyun' ücretsiz verildi.
Oyun kısaca şöyle:
"PAYDAY 2; oyuncuların, bir suç çılgınlığı için Washington DC'ye inen orijinal PAYDAY ekibinin (Dallas, Hoxton, Wolf ve Chains) maskelerini bir kez daha takmalarına izin veren aksiyon dolu, dört oyunculu bir eşli nişancı oyunudur."
Epic Games 15 Haziran'da ise Guacamelee! 2 ve Guacamelee! Super Turbo Championship Edition'ı ücretsiz verecek.
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