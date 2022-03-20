Epic Games'ten Ukrayna hamlesi: Gelirlerini bağışladı

20 Mart 2022 Pazar, 15:22

Epic Games, Fortnite oyun gelirlerini Ukrayna savaşında etkilenen insanlara bağışlayacağını açıkladı. Bağış, 20 Mart 2022 ile 3 Nisan 2022 tarihleri arasındaki tüm gelirler ile yapılacak.

Bağışlar, 20 Mart 2022 tarihinden 3 Nisan 2022 tarihine kadar olan satın alımlarla yapılacak.

Epic Games'in Fortnite twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Epic, 20 Mart 2022'tan 3 Nisan 2022'ye kadar olan tüm Fortnite gelirlerini Ukrayna'daki savaştan etkilenen insanlar için insani yardıma adadı."