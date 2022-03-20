Epic Games'ten Ukrayna hamlesi: Gelirlerini bağışladı
Epic Games, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fortnite oyununun 2 haftalık gelirlerini Ukrayna'ya bağışladığını açıkladı.
Epic Games, Fortnite oyun gelirlerini Ukrayna savaşında etkilenen insanlara bağışlayacağını açıkladı. Bağış, 20 Mart 2022 ile 3 Nisan 2022 tarihleri arasındaki tüm gelirler ile yapılacak.
Bağışlar, 20 Mart 2022 tarihinden 3 Nisan 2022 tarihine kadar olan satın alımlarla yapılacak.
Epic Games'in Fortnite twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Epic, 20 Mart 2022'tan 3 Nisan 2022'ye kadar olan tüm Fortnite gelirlerini Ukrayna'daki savaştan etkilenen insanlar için insani yardıma adadı."
March 20, 2022
İlgili Haberler
- Apple: Epic Games'in açtığı dava bugün görülmeye başlanacak
- Apple, Epic Games'in davasına, kendi dava açarak karşılık verdi
- Epic Games Apple davasında ilk karar
Video Haberler
- Çığdan kapanan mahalle yolu kar tünelleriyle açıldı
- Fethiye'de orman yangını
- İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
- Van'da yolcu minibüsü, istinat duvarını aşıp devrildi: Ç
- Ukrayna'da 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
- Denizli’de çiftçi ve esnaftan traktörlü protesto
- Rusya'daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu
- Alkollü sürücüye Hamileyim diyen eşinin önünde saldırı
En Çok Okunan Haberler
- Porsche ve Apple işbirliği yolda
- Babadan devraldığı 59 yıllık kokuları özveriyle üretiyor
- CHP'li isimden 'süt fiyatı' tepkisi
- Uzmanı uyardı: 'Göz basıncındaki' değişime dikkat!
- Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'ya gidiyor
- ABD, Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek?
- Uzmanından 'uyku apnesi' uyarısı
- Çocuklarda sağlık 'dişten' başlıyor
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat