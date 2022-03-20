Epic Games'ten Ukrayna hamlesi: Gelirlerini bağışladı

Epic Games, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fortnite oyununun 2 haftalık gelirlerini Ukrayna'ya bağışladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2022 Pazar, 15:22
Epic Games'ten Ukrayna hamlesi: Gelirlerini bağışladı
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Epic Games, Fortnite oyun gelirlerini Ukrayna savaşında etkilenen insanlara bağışlayacağını açıkladı. Bağış, 20 Mart 2022 ile 3 Nisan 2022 tarihleri arasındaki tüm gelirler ile yapılacak.

Bağışlar, 20 Mart 2022 tarihinden 3 Nisan 2022 tarihine kadar olan satın alımlarla yapılacak.

Epic Games'in Fortnite twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: 

"Epic, 20 Mart 2022'tan 3 Nisan 2022'ye kadar olan tüm Fortnite gelirlerini Ukrayna'daki savaştan etkilenen insanlar için insani yardıma adadı."



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