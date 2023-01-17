Epic, GTA: Trilogy Definitive Edition'ı ücretsiz verebilir

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 15:23

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 15:23

Epic Games, geçen yıl da oyunseverler için onlarca ücretsiz oyun dağıttı. Bu kapsamda 2023 yılında ücretsiz bir şekilde vereceği oyunlar merak edilmeye başlandı. Ortaya atılan yeni iddalara göre Epic'in 2023 yılında vereceği ilk önemli oyun GTA: Trilogy Definitive Edition olacak.

DAHA ÖNCE DE GTA 5'İ ÜCRETSİZ VERMİŞTİ

GTA: Trilogy Definitive Edition'ın ücretsiz olmasa bile yüzde 50 indirim ile satılacağı söyleniyor. Farklı türden, popüler ya da eskiden popüler olmuş oyunların yanında bağımsız yapımcıların oyunlarını da ücretsiz veren Epic, izlediği politika ile milyolarca aktif oyuncuyu kazanmayı başardı.

Öte yandan sevilen GTA oyununu bir araya getiren Trilogy Definitive Edition'nın ücretsiz olacağı pek çok platfromda konuşulsa da Twitter'da Billbil-kun adlı daha önce sızıntılarıyla bilinen kullanıcının yaptığı paylaşımla tekrar gündeme geldi.

Billbil-kun daha önce de Epic Games'in ücretsiz vereceği oyunları önceden sızdırmış ve doğru yönlendirme yapmıştı. Billbil-Kun'a göre GTA: Trilogy Definitive Edition 19 Ocak saat 19.00'da yüzde 50 indirime girecek. Yani tamamen ücretsiz hale gelmeyecek sadece indirime girecek.

İnternet alemini ikiye bölen iddialar 19 Ocak 19.00'da çözüme kavuşacak.