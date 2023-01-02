Tüm GTA serisinden daha fazla gelir elde eden mobil oyun!

02 Ocak 2023 Pazartesi, 12:18

Yeni yayınlanan verilere göre PUBG Mobile, tüm zamanların GTA satışlarından daha fazla gelir elde etmeyi başardı. Bildiğindiği üzere 2018 yılında mobil tarafta çıkış yapan PUBG Mobile, dünyanın en popüler oyunları arasında kısa sürede girdi. Mobil oyun verilerini ve listelerini altüst eden PUBG Mobile, yeni açıklanan verilere göre 9 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

TOPLAMDA 9 MİLYARDAN FAZLA GELİR ELDE ETTİ, 1.1 MİLYAR KEZ YÜKLENDİ

Gelirleri açıklandıktan sonra dünyanın bir başka popüler oyunu GTA serisi ile kıyaslandı. Bu kapsamda PUBG Mobile, GTA serisini kazanç tarafında geçti.

Sensor Tower'a göre App Store ve Play Store kullanıcıları tarafından 1.1 milyar kez yüklenen PUBG Mobile, ücretsiz olarak sunulsa da oyun içindeki satın almalar ile büyük oranda gelir elde etti. Bu 1 milyarın üzerindeki kullanıcı günde 5.2 milyon dolar harcayarak oyunun kazancını katladı.

Daha önce yapılan resmi açıklamaya göre GTA 5 satışları, oyunun piyasaya sürüldüğü günden bu yana 170 milyon adedi geçmiş durumdaydı. Tüm GTA oyunlarının toplam satışına bakıldığında ise 385 milyon adet görülüyor. Bir diğer yandan 2013'ten bu yana GTA V ile önemli gelir elde edilse de bu rakam 7.68 milyar dolarda kaldı.