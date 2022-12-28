PlayStation Plus, 2023'de efsane GTA oyununu kaldırıyor
Sony, PlayStation Plus'tan çıkarılacak oyunları açıkladı. GTA Vice City'nin yenilenmiş versiyonu platformdan kaldırılacak.
Sony tarafından, PlayStation tarafı için ücretli abonelik hizmeti olarak sunulan PlayStation Plus, aylık olarak bazı oyunlar sunuyor. Sony tarafından yapılan yeni açıklamaya göre 2023 yılının şubat ayında Vice City'nin yenilenmiş versiyonu artık kaldırılacak.
KALDIRILACAK OYUNLARIN TAMAMI
Sony, PlayStation Plus Extra ve Deluxe paketini satın alan oyunseverlere "oynamak için son şans" sekmesinde güncelleme gerçekleştirdi. Yapılan güncelleme, PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlara yönelik fikir veriyor.
2023'te PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunların listesi:
Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition/21 Şubat 2023
Agatha Christie: The ABC Murders/21 Şubat 2023
The Book of Unwritten Tales 2/21 Şubat 2023
Rad Rodgers/21 Şubat 2023
SkyDrift Infinity/21 Şubat 2023
Sparkle Unleashed/21 Şubat 2023
The Turing Test/21 Şubat 2023
Pure Farming 2018/ Belirli değil
Sine Mora EX/21 Şubat 2023
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