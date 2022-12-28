PlayStation Plus, 2023'de efsane GTA oyununu kaldırıyor

28 Aralık 2022 Çarşamba, 10:21

Sony tarafından, PlayStation tarafı için ücretli abonelik hizmeti olarak sunulan PlayStation Plus, aylık olarak bazı oyunlar sunuyor. Sony tarafından yapılan yeni açıklamaya göre 2023 yılının şubat ayında Vice City'nin yenilenmiş versiyonu artık kaldırılacak.

KALDIRILACAK OYUNLARIN TAMAMI

Sony, PlayStation Plus Extra ve Deluxe paketini satın alan oyunseverlere "oynamak için son şans" sekmesinde güncelleme gerçekleştirdi. Yapılan güncelleme, PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlara yönelik fikir veriyor.

2023'te PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunların listesi:

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition/21 Şubat 2023

Agatha Christie: The ABC Murders/21 Şubat 2023

The Book of Unwritten Tales 2/21 Şubat 2023

Rad Rodgers/21 Şubat 2023

SkyDrift Infinity/21 Şubat 2023

Sparkle Unleashed/21 Şubat 2023

The Turing Test/21 Şubat 2023

Pure Farming 2018/ Belirli değil

Sine Mora EX/21 Şubat 2023