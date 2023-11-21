Epic ve Google davası büyüdü: Spotify'ın gizli anlaşması ortaya çıktı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 12:27

Güncelleme: 21.11.2023 - 12:27

Google'ın başkanı Don Harrison, Epic ve Google arasında gerçekleşen davada verdiği ifadede, Spotify ile yapılan bir anlaşmayı ortaya çıkardı.

Google genellikle abonelik uygulamalarından yüzde 15 pay alıyor. Ancak Spotify ile yaptığı gizli anlaşma neticesinde bu payı almıyor. Spotify ödemelerinden Google sadece yüzde 4 gibi bir ücret talep ediyor.

Don Harrison, ayrıca her iki şirketin de bir "başarı fonuna" 50 milyon dolar koymayı taahhüt ettiğini ifade etti.

Google, büyük şirketlerle benzer anlaşmalar yapma girişimlerinde bulunmuştu. Daha önce Netflix'e sadece %10'luk bir ücret ödeme teklif ettiği ortaya çıkmıştı. Bu ayın başlarında ise Match Group ile anlaşarak Play Store'da üçüncü taraf faturalandırma çözümlerini kullanmalarına izin verdi. Ancak, Epic bu teklifi reddederek Google'ı mahkemeye taşıdı.

Mahkeme süreci, Google Play Store'un iç işleyiği hakkında birçok detayı ortaya çıkardı. Google'ın, Epic'e Fortnite'ı Play Store'a getirmesi için 197 milyon dolar teklif ettiği, ancak bu teklifin reddedildiği de bilgiler arasında yer alıyor.