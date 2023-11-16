Google Maps size farklı rotalar önerebilecek

Google Maps'e yeni bazı özelliklerin geleceği duyuruldu. Buna göre farklı güzergahlardaki rotalar uygulamaya eklenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 11:28
Google Maps size farklı rotalar önerebilecek
Abone Ol google-news

Google Maps için yeni duyurulan özellikler arasında en iyi rota, daha az aktarmalı yolculuk, daha az yürüme ya da tekerlekli sandalye ile erişime uygun rota gibi güzargahlar önerilecek. Google'ın farklı ihtiyaçlar düşünülerek oluşturduğu bi yeni özelliklere aynı zamanda istasyon girişleri ve çıkışları için daha ayrıntılı görünüm gelecek.

GOOGLE MAPS DAHA İŞLEVSEL OLACAK

Buna ek olarak farklı ülkelerde sunulacak özellikler de var. Burada başkalarıyla paylaşılabilecek ortak listeler üzerinden emoji ile seçme imkanı gelecek.

Gelmesi mevcutta söylenti olarak kalan bir diğer özellik ise sohbet botunun uygulamaya gelecek olmasıydı.


google maps Google Maps yeni rotalar

İlgili Haberler

Rusya'da Google'a para cezası verildi

Rusya'da Google'a para cezası verildi
Google hesabı olanlar dikkat! Hesabınız silinebilir

Google hesabı olanlar dikkat! Hesabınız silinebilir
Google arama için yapay desteği Türkiye hariç 120 ülkeye geldi

Google arama için yapay desteği Türkiye hariç 120 ülkeye geldi

En Çok Okunan Haberler