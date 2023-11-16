Google Maps size farklı rotalar önerebilecek

Yayınlanma: 16.11.2023 - 11:28

Güncelleme: 16.11.2023 - 11:28

Google Maps için yeni duyurulan özellikler arasında en iyi rota, daha az aktarmalı yolculuk, daha az yürüme ya da tekerlekli sandalye ile erişime uygun rota gibi güzargahlar önerilecek. Google'ın farklı ihtiyaçlar düşünülerek oluşturduğu bi yeni özelliklere aynı zamanda istasyon girişleri ve çıkışları için daha ayrıntılı görünüm gelecek.

GOOGLE MAPS DAHA İŞLEVSEL OLACAK

Buna ek olarak farklı ülkelerde sunulacak özellikler de var. Burada başkalarıyla paylaşılabilecek ortak listeler üzerinden emoji ile seçme imkanı gelecek.

Gelmesi mevcutta söylenti olarak kalan bir diğer özellik ise sohbet botunun uygulamaya gelecek olmasıydı.