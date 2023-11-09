Google hesabı olanlar dikkat! Hesabınız silinebilir
Google, iki yıl ya da daha uzun süredir aktif olmayan hesaplarını silineceğini resmen duyurdu.
Dünyanın en çok kullanılan hizmetlerini sunan Google, yeni bir duyuru yaptı. Aktif olmayan hesap kullanıcılarını uyaran Google, aralık ayında bu hesapları kapatacak.
Politikalarını güncelleyen Google, bu kapsamda bazı hesapları kapatacağını duyurmuştu. Mayıs ayında yapılan ilk duyuru, aralık ayını kapsıyordu ve aralık ayı yaklaştığı için bazı hesaplara e-postalar gitmeye başladı.
Kararını uygulamasına 1 ay kalan Google aktif olmayan hesap sahiplerine birden çok e-posta göndererek durumu bildiriyor.
İki yıl ya da daha uzun süredir Google hesabına giriş yapmayan kullanıcılar hesapları kapatılmadan önce Gmail, Drive ya da diğer Google hizmetlerine giriş yapmaları gerekiyor.
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