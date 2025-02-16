Epic'te toplam oyuncu sayısı ve ne kadar harcadıkları açıklandı
Epic Games'e yönelik yeni veriler açıklandı. 2024 yılındaki oyuncu sayısı ve harcadıkları para ne kadar oldu?
Epic Games 2024 yılındaki performansını açıkladığı verileri yayınladı. Buna göre platformun toplam PC kullanıcısı 295 milyonun üzerinde. Yaklaşık 898 milyon Epic platformlar arası hesaba sahip ve Aralık 2024 verilerine göre 74 miliyon aktif kullanıcı var.
Aylara göre bakıldığında ise 67 milyon ortalam aylık aktf kullanıcı sayısı var.
32 milyon ise ortalama günlük aktif kullanıcı bulunuyor. Bu milyonlarca kullanıcının oyun mağazasındaki toplam oyun oynama süresi 7,72 milyar saat olmuş. Bu da 2024 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 10'luk artışa denk geliyor.
Epic Games Store'da PC oyuncuları tarafından harcanan miktar ise 1,09 milyar dolar. Verilere göre üçüncü tarafı PC oyunlarında ise 255 milyon dolar harcanmış.
Oyuncuların harcamalarına ve etkileşimlerine göre 2024 yılındaki en iyi Epic oyunları şunlar oldu:
Genshin Impact
Rocket League
Honkai: Star Rail
GTA V
Fortnite Battle Royal
FC24
Destiny The Final Shape
Alan Wake II
Fall Guys
Wuthering Waves
FC25
CyberPunk
Sims 4
Black Myth Wukong
Satisfactory
Warframe 1999
Farming Simulator 22
Dead by Daylight
Red Dead Redemption II
Dead Island 2
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