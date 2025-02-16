Epic'te toplam oyuncu sayısı ve ne kadar harcadıkları açıklandı

Yayınlanma: 16.02.2025 - 21:10

Güncelleme: 16.02.2025 - 21:10

Epic Games 2024 yılındaki performansını açıkladığı verileri yayınladı. Buna göre platformun toplam PC kullanıcısı 295 milyonun üzerinde. Yaklaşık 898 milyon Epic platformlar arası hesaba sahip ve Aralık 2024 verilerine göre 74 miliyon aktif kullanıcı var.

Aylara göre bakıldığında ise 67 milyon ortalam aylık aktf kullanıcı sayısı var.

32 milyon ise ortalama günlük aktif kullanıcı bulunuyor. Bu milyonlarca kullanıcının oyun mağazasındaki toplam oyun oynama süresi 7,72 milyar saat olmuş. Bu da 2024 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 10'luk artışa denk geliyor.

Epic Games Store'da PC oyuncuları tarafından harcanan miktar ise 1,09 milyar dolar. Verilere göre üçüncü tarafı PC oyunlarında ise 255 milyon dolar harcanmış.

Oyuncuların harcamalarına ve etkileşimlerine göre 2024 yılındaki en iyi Epic oyunları şunlar oldu:

Genshin Impact

Rocket League

Honkai: Star Rail

GTA V

Fortnite Battle Royal

FC24

Destiny The Final Shape

Alan Wake II

Fall Guys

Wuthering Waves

FC25

CyberPunk

Sims 4

Black Myth Wukong

Satisfactory

Warframe 1999

Farming Simulator 22

Dead by Daylight

Red Dead Redemption II

Dead Island 2