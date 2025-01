Epic Games'in bu ay sonuna kadar ücretsiz olan oyunu

Yayınlanma: 24.01.2025 - 18:20

Güncelleme: 24.01.2025 - 18:21

Epic Games oyunseverlere ücretsiz oyun verme konusunda elini hiç korkak alıştırmıyor. Ocak ayının sonuna kadar ücretsiz olarak sahip olunabilecek yeni oyununu açıklayan Epic, 23 Ocak 30 Ocak arasında Behind the Frame: The Finest Scenery'i ücretsiz veriyor.

EPIC GAMES'İN VERDİĞİ ÜCRETSİZ OYUN BEHIND THE FRAME: THE FINEST SCENERY OLDU

Epic Games'te ücretsiz olarak verilen bir diğer oyun Behind the Frame: The Finest Scenery oldu. Oyun normalde 16,50 TL'ye satılıyordu. Oyun, kampanya sonrası ücretsiz olarak veriliyor. Oyuna ücretsiz sahip olabilmek için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. 30 Ocak saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.

Oyun 2021'de çıkış yaptı ve Studio Ghibli'den ilham alan bir tasarımı var. Elle çizilmiş grafikleri bulunan oyun, sanatsal bir atmosfer sunuyor. Tuvalde çizilen resim ile hikaye şekilleniyor ve birkaç saat içinde bitiyor.

Epic Games'in 30 Ocak 6 Şubat aralığında ücretsiz olacak bir sonraki oyunu ise Undying olacak.