Erkekler ve kadınlar hangi iPhone modellerini tercih ediyor?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 08:19

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 08:19

Apple’ın her yıl piyasaya sürdüğü iPhone’lar, dünyanın en çok kullanılan telefonları arasında yer alıyor. Peki, bu cihazların cinsiyetler arasındaki dağılımları nasıl? Hangi cinsiyet hangi iPhone modelini daha fazla tercih ediyor?

Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, bu konudaki merakları giderecek veriler sunuyor. 2022 yılında yapılan satışlara ait olan veriler, son yıllarda çıkan iPhone’ların hangi modellerinin erkekler ve kadınlar arasındaki dağılımını detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

Erkekler Pro ve Pro Max, kadınlar ise standart ve Plus modelleri tercih ediyor

Webtekno'da yer alan CIRP verilerilerine göre erkeklerin Pro modelleri daha çok tercih ettiğini gösterirken kadınların ise standart modellere yöneldiğini ortaya koyuyor. Örneğin iPhone 14 tarafına baktığımızda kadınların yüzde 12’sinin iPhone 14 veya iPhone 14 Plus aldığını görüyoruz. Erkeklerde ise bu oran yüzde 8’de kalmış.

Öte yandan verilerde, 2022 yılında iPhone alan erkeklerin yüzde 41’inin iPhone 13 Pro/Pro Max veya iPhone 14 Pro/Max aldığı görülüyor. Kadınlarda ise aynı telefonlar ele alındığında bu oran yüzde 33 ile daha düşük. iPhone SE’de ise yüzde 7 ile iki tarafın aynı olması göze çarpıyor.

Daha eski iPhone’lara baktığımızda ise farkın azaldığını görüyoruz. Örneğin iPhone 12 ve 13’ün standart ve mini modellerine bakıldığın da her iki tarafın da yüzde 37’sinin bu cihazlara yöneldiği görülüyor.