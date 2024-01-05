OpenAI'ın CEO'su Sam Altman; 'olumsuz deneyim paylaşmaya çekiniyorlar'

Yayınlanma: 05.01.2024 - 12:16

Güncelleme: 05.01.2024 - 12:45

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, sektördeki Müslüman meslektaşlarının "tepkiyle karşılaşma ve kariyerlerinin zarar göreceği" endişesiyle İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası toplumda yaşadıkları olumsuz deneyimlerini dillendiremediklerini söyledi.

Altman, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konuştuğum teknoloji sektöründeki Müslüman ve Arap (özellikle Filistinli) meslektaşlarım, genellikle tepkiyle karşılaşacakları ve kariyerlerinin zarar göreceği endişesiyle son dönemde yaşadıkları (olumsuz) deneyimler hakkında konuşmak istemiyorlar." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin, bir takipçisinin, "Yahudi toplumunun yaşadığı deneyimler hakkındaki düşüncelerin ne?" sorusunu yanıtlayan Altman, bir Yahudi olarak toplumdan gördüğü desteği takdir ettiğini belirterek İslam karşıtlığı deneyimiyle karşılaşanlar için "Ancak Müslümanlar için bu (desteğin) çok daha az olduğunu görüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından sonraki iki ay içinde, ABD'de İslam karşıtlığı kaynaklı olaylarda bir önceki yıla göre yüzde 172'lik artış olduğunu açıklamıştı.