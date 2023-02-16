Eski Google CEO'su, yapay zekayı nükleer silahlara benzetti

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 10:21

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 10:21

Eski Google CEO'su Eric Schmidt, verdiği bir röportajda yapay zeka teknolojileriyle alakalı açıklamalarda bulundu. Oldukça dikkat çeken bir çıkış yapan Schmidt, yapay zeka teknolojilerinin savaşlar üzerindeki etkisi için nükleer silah benzetmesi yaptı.

Yapay zeka, son dönemlerde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İnsansız hava araçları gibi yüksek teknoloji ürünlerinde de basit bir video oyununda da yapay zeka teknolojilerinden faydalanılıyor. Pek çok insan da yapay zeka teknolojilerini olumlu bir gelişme olarak yorumluyor. Eski Google CEO'su Eric Schmidt'e göre yapay zeka teknolojilerinin gelişimi, olumlu sonuçlar kadar olumsuz sonuçlara da neden olacak.

"Yapay zeka, ABD'nin Çin'e karşı silahlanmasında etkin rol alacak"

Webtekno'da yer alan haberde bir dönem ABD hükümetinin savaş teknolojileri için de çalışmalar yapan Eric Schmidt'e göre yapay zeka teknolojileri, savaşlar konusunda yeni bir oyun kurucu olacak. Zira geliştirilen teknolojilerle tank gibi askeri araçların test çalışmaları bilgisayar ortamında gerçekleştiriliyor. Ayrıca istihbarat toplama, arka uç yazılımları ve diğer askeri donanımlar da yapay zeka desteğine sahip olmaya başladı ve bu durum, ABD'nin Çin karşısındaki silah üstünlüğünü artıracak.

Yapay zeka = Nükleer silah

"Einstein, 1930'larda Roosevelt'e, savaşı değiştirebilecek yeni teknolojinin nükleer silahlar olduğunu söyleyen bir mektup yazdı. Bu mektup, çok doğruydu. Yapay zeka teknolojileri ile merkezi olmayan, dağıtılmış sistemlerin de o kadar güçlü olduğunu iddia ediyorum." şeklinde bir çıkış yapan Eric Schmidt, bu açıklaması ile nükleer silahlar ile yapay zekanın savaşları değiştirme gücü açısından aynı olduğunu söyledi.

Hayır, Eric Schmidt yapay zekanın ölümcül olduğunu söylemeye çalışmıyor

Eric Schmidt tarafından yapılan benzetmeyi "yapay zeka insanları öldürecek" olarak yorumlamak gerekiyor.

Eski Google CEO'sunun anlatmaya çalıştığı şey, yapay zeka teknolojilerinin savaşların yapısını değiştirecek olması. Yapay zeka sayesinde hem savaş ekipmanlarının yapısı değişebilecek hem de savaşlar, cephelerde değil yazılımlarda gerçekleşebilecek.