Microsoft'tan önce davrandı: Word'e yapay zeka desteği geldi

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:42

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 09:42

Geçtiğimiz haftalarda Open AI ile milyonlarca dolarlık uzun süreli bir ortaklık kuran Microsoft, bulut hizmetlerine ve Office programlarına yapay zeka desteği getireceğini açıklamıştı. Özellikle Office uygulamalarına gelecek yapay zeka desteği, kolayca slayt hazırlama ve hızlıca makale yazma gibi pek çok görevi erken test aşamalarında bile başarıyla tamamlamıştı.

Microsoft bu alanda çalışmalarına devam ederken bir geliştirici, Word’e yapay zeka desteğini getiren bir eklenti yayınladı. Üstelik bu eklenti birden fazla yapay zeka modelini destekliyor.

EKLENTİ ÜCRETLİ ŞEKİLDE SUNULUYOR

2019 yılında Arizona’da kurulan küçük bir şirket olan Creative Data Solutions tarafından oluşturulan Ghostwriter isimli bu Word eklentisi, ChatGPT başta olmak üzere pek çok metin tabanlı yapay zeka modelini Word’de kullanmanızı sağlıyor. Ancak Ghostwriter eklentisi kullanabilmek için hem lisanslı bir Office programına sahip olmanız hem de Ghostwriter’ı satın almanız gerekiyor.

Webtekno'nun haberinde Basic ve Pro olarak iki farklı paket halinde sunulan Ghostwriter’ın temel sürümünde sadece ChatGPT’yi kullanabildiği ve 2 paragraflık yazılar yazılabildiği aktarılıyor. Pro paketteyse DaVinci AI ve daha pek çok yapay zeka modelini kullanarak istediğiniz uzunlukta metinler yazabiliyorsunuz.

Eklentinin geliştiricisi olan Patrick Hustling, Ghostwriter’ın tüm Office programlarını kapsayan bir sürümü üzerinde çalıştığını ve önümüzde 2 yıl içerisinde Microsoft’un kendi yapay zeka hizmetini kullanıma sunması halinde Ghostwriter’ın Microsoft tarafından yasaklanabileceğini belirtti. “Benim için sorun değil. Ben sadece bu teknolojiyi şimdiden insanlara sunmak istiyorum.” diyen geliştirici, sıradaki projesinin Excel, Powerpoint, OneNote ve Outlook uygulamalarını da kapsayacağını açıkladı.

Geliştirici Patrick Husting, Ghostwriter eklentisinin sadece ChatGPT destekleyen sürümü için tek seferlik 10 dolar (188 TL) talep ederken gelişmiş sürüm içinse kullanıcıların 25 dolar (470 TL) ödemesi gerekiyor.