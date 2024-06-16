Eski iPhone'larda kullanılabilecek iOS 18 özellikleri

Yayınlanma: 16.06.2024 - 18:30

Güncelleme: 16.06.2024 - 18:30

iOS 18 alacak cihazlar arasında iPhone XS, XR gibi çok eski modeller de bulunuyor. Apple, her sene olduğu gibi eski modellere destek verse de yeni iOS sürümünün tüm özelliklerini her iPhone’a vermiyor.

Örneğin; bu yıl Apple Intelligence olarak adlandırılan yapay zeka özellikleri iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’e gelecek.

Donanım Haber’in aktardığına göre; yeni iPhone’a geçmeyenler için de iOS 18 güncellemesi güzel yenilikler getiriyor.

ANA EKRANI, SİMGELERİ ÖZELLEŞTİRME

Apple, iOS 18 güncellemesiyle ana ekrandaki uygulamaları duvar kağınız daha fazla öne çıkacak şekilde düzenlemenize izin veriyor. Uygulama simgeleri artık ekranın yanlarına yaslanmıyor, ortalarına de çekip düzeni daha fazla kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıca uygulama simgeleri için yeni karanlık modu açabiliyor, farklı renklerde ayarlayabiliyor ve hatta minimalist görünüm için uygulama adlarını gizleyebiliyorsunuz.

MESAJ PLANLAMA

Mesajlaşmak için iMessage’ı kullananlar için iOS 18 ilgi çekici yenilikler getiriyor. Mesajları dilediğiniz bir vakitte gönderilecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Mesajınızı altı çizili, üstü çizili gibi yeni formatlarla birlikte yeni animasyon efektleriyle süsleyebiliyorsunuz. Mesajlara herhangi bir emojiyle tepki verebiliyorsunuz. iOS 18 ile Mesajlar uygulaması, RCS desteği de getiriyor.

DENETİM MERKEZİ'Nİ ÖZELLEŞTİRME

iOS 18 ile Denetim Merkezi’ndeki özelleştirme sınırlaması kalkıyor. Doğrudan Kontrol Merkezi ekranından artık daha fazla işlev ekleyebiliyor, araç takımlarının boyutlarını ayarlayabiliyor, Denetim Merkezi’ni birden fazla sayfa haline getirebiliyorsunuz. Kilit ekranındaki Denetim Merkezi widget’larını da değiştirebiliyorsunuz.

UYGULAMA KİLİTLEME VE GİZLEME

iOS 18 nihayet Fotoğraflar, Mesajlar, Bankacılık ve diğer hassas bilgiler içeren uygulamaları gizlemenize izin veriyor. Uygulama açılışlarına Face ID veya şifreyle koruma ekleyebiliyorsunuz. Yalnızca bu da değil, artık dilediğiniz uygulamayı gizleyebiliyorsunuz. Gizlenen uygulamalar uygulama arşivindeki gizli klasörüne ekleniyor ve Face ID ile doğrulama işlemi yapmadan içeriğini göremiyorsunuz.

APPLE PAROLALAR UYGULAMASI

iOS 18 güncellemesini yüklediyseniz artık bir parola yöneticisine ihtiyacınız yok. iOS 18, hesap şifrelerinizi, doğrulama kodlarınızı, geçiş anahtarlarınızı ve diğer önemli kimlik bilgilerinizi kategorize ederek Parolalar uygulamasında bir araya getiriyor. Parolalar uygulaması varsayılan olarak Face ID ile giriş gerektiriyor.

Eski iPhone’larda kullanılamayacak iOS 18 özellikleri:

Uydu üzerinden mesajlaşma (iPhone 14 ve üzeri modeller)

Göz takibi (iPhone 12 ve daha yeni modeller)

Sesli kayıtları metne dönüştürme (iPhone 12 ve üzeri modeller)

Müzik dokunuşları (iPhone 12 ve daha üst modeller)

Apple Intelligence (iPhone 15 Pro ve üzeri)

iOS 18 beta, geliştiriciler için yayınlandı. iOS 18 herkes açık (public) beta sürümün Temmuz ayı içinde, final sürümünün de eylül ayında yayınlanması bekleniyor.