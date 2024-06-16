Eski iPhone'larda kullanılabilecek iOS 18 özellikleri
Apple, iOS 18 güncellemesini iPhone XR, XS gibi çok eski modellere de sunacak. Bu iPhone'lardan birine sahipseniz iOS 18 özelliklerinin çoğunu kullanabileceksiniz. İşte ayrıntılar...
iOS 18 alacak cihazlar arasında iPhone XS, XR gibi çok eski modeller de bulunuyor. Apple, her sene olduğu gibi eski modellere destek verse de yeni iOS sürümünün tüm özelliklerini her iPhone’a vermiyor.
Örneğin; bu yıl
Apple Intelligence olarak adlandırılan yapay zeka özellikleri iPhone 15 Pro ve
15 Pro Max’e gelecek.
Donanım Haber’in aktardığına göre; yeni iPhone’a geçmeyenler
için de iOS 18 güncellemesi güzel yenilikler getiriyor.
ANA EKRANI, SİMGELERİ ÖZELLEŞTİRME
Apple, iOS 18 güncellemesiyle ana ekrandaki uygulamaları
duvar kağınız daha fazla öne çıkacak şekilde düzenlemenize izin veriyor.
Uygulama simgeleri artık ekranın yanlarına yaslanmıyor, ortalarına de çekip
düzeni daha fazla kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıca uygulama simgeleri için
yeni karanlık modu açabiliyor, farklı renklerde ayarlayabiliyor ve hatta
minimalist görünüm için uygulama adlarını gizleyebiliyorsunuz.
MESAJ PLANLAMA
Mesajlaşmak için iMessage’ı kullananlar için iOS 18 ilgi
çekici yenilikler getiriyor. Mesajları dilediğiniz bir vakitte gönderilecek
şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Mesajınızı altı çizili, üstü çizili gibi yeni
formatlarla birlikte yeni animasyon efektleriyle süsleyebiliyorsunuz. Mesajlara
herhangi bir emojiyle tepki verebiliyorsunuz. iOS 18 ile Mesajlar uygulaması,
RCS desteği de getiriyor.
DENETİM MERKEZİ'Nİ ÖZELLEŞTİRME
iOS 18 ile Denetim Merkezi’ndeki özelleştirme sınırlaması
kalkıyor. Doğrudan Kontrol Merkezi ekranından artık daha fazla işlev
ekleyebiliyor, araç takımlarının boyutlarını ayarlayabiliyor, Denetim
Merkezi’ni birden fazla sayfa haline getirebiliyorsunuz. Kilit ekranındaki
Denetim Merkezi widget’larını da değiştirebiliyorsunuz.
UYGULAMA KİLİTLEME VE GİZLEME
iOS 18 nihayet Fotoğraflar, Mesajlar, Bankacılık ve diğer
hassas bilgiler içeren uygulamaları gizlemenize izin veriyor. Uygulama
açılışlarına Face ID veya şifreyle koruma ekleyebiliyorsunuz. Yalnızca bu da
değil, artık dilediğiniz uygulamayı gizleyebiliyorsunuz. Gizlenen uygulamalar
uygulama arşivindeki gizli klasörüne ekleniyor ve Face ID ile doğrulama işlemi
yapmadan içeriğini göremiyorsunuz.
APPLE PAROLALAR UYGULAMASI
iOS 18 güncellemesini yüklediyseniz artık bir parola
yöneticisine ihtiyacınız yok. iOS 18, hesap şifrelerinizi, doğrulama
kodlarınızı, geçiş anahtarlarınızı ve diğer önemli kimlik bilgilerinizi
kategorize ederek Parolalar uygulamasında bir araya getiriyor. Parolalar
uygulaması varsayılan olarak Face ID ile giriş gerektiriyor.
Eski iPhone’larda kullanılamayacak iOS 18 özellikleri:
- Uydu üzerinden mesajlaşma (iPhone 14 ve üzeri modeller)
- Göz takibi (iPhone 12 ve daha yeni modeller)
- Sesli kayıtları metne dönüştürme (iPhone 12 ve üzeri
modeller)
- Müzik dokunuşları (iPhone 12 ve daha üst modeller)
- Apple Intelligence (iPhone 15 Pro ve üzeri)
iOS 18 beta, geliştiriciler için yayınlandı. iOS 18 herkes açık (public) beta sürümün Temmuz ayı içinde, final sürümünün de eylül ayında yayınlanması bekleniyor.
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