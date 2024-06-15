iOS 18 ile iPhone'lara 'Oyun Modu' geliyor! Neler sunulacak?

Yayınlanma: 15.06.2024 - 19:49

Güncelleme: 15.06.2024 - 19:49

iApple, uzun yıllardır çok da odaklanmadığı oyun tarafı için çalışmalarını bir süredir yapıyor. Bunun ilk adımları Apple Arcade ile atan şirket, geçen yıl macOS için tanıtmış olduğu Oyun Modu'nu iPhone'lara getirmeye hazırlanıyor.

APPLE'IN OYUN MODU NASIL OLACAK?

Oyun Modu açık olduğunda iPhone'larda kare hızlarını en üst düzeye çıkarmak için arka plan etkinliğini en aza indirecek. Diğer Apple ürünleriyle daha iyi yanıt verecek

Oyun Modu, iPhone'larda arka plan etkinliğini en aza indirilecek, saatlerce oyun oynadıktan sonra dahi yüksek kare hızlarını koruyabilecek. Bluetooth oyun kumandası kullanırken gecikme süresini büyük ölçüde azaltacak bunun yanı sıra ses için AirPods kullanırken benzer şekilde gecikmeyi azaltacak.