Eski Twitter simgesinin yer aldığı iPhone'lar 25 bin dolara satılıyor
Eski Twitter logosuna sahip iPhone'lar eBay gibi e-ticaret platformlarında koleksiyonluk ürün olarak nitelendirilmeye başladı. Bu iPhone'ların fiyatı 25 bin dolara kadar yükseldi.
Twitter, geçtiğimiz hafta X olarak yeniden markalandı ve bu değişiklik Android akıllı telefon ve iPhone kullanıcıları için uygulama güncellemesi gerektirdi. Ancak, eski Twitter logosunu taşıyan bazı iPhone modelleri, koleksiyon ürünü olarak değerlendirilerek çevrimiçi mağazalarda binlerce dolara satılıyor. Özellikle, bazı versiyonları 25 bin dolar gibi yüksek fiyatlarla listeleniyor.
Yenilikçi ve güncel uygulama deneyimi için güncellemeyi almak akıllıca olsa da, bazı kullanıcılar yeni logoyu istemiyor. Bundan dolayı da eski Twitter logosuna sahip iPhone modellerini satın almak istiyor. eBay gibi platformlarda eski Twitter logosuna sahip güncelleme yapılmamış iPhone'lar değerli bir ürün haline geldi.
DAHA ÖNCE DE FLAPPY BIRD'DE YAŞANMIŞTI
Benzer bir durum daha önce popüler oyun Flappy Bird için de yaşanmıştı. Oyun, fazla bağımlılık yaptığı gerekçesiyle App Store ve Google Play Store'dan kaldırılmış, ancak hala yüklü olan akıllı telefonlar büyük fiyatlarla satışa sunulmuştu.
Eski Twitter logosunu içeren iPhone'lar, 800 ila bin dolar arasında satılıyor. Bu kullanıcılar, uygulama güncellemelerini manuel olarak engelleyerek eski logoyu koruyorlar.
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