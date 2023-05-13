Evrende şu ana kadar gözlemlenen en büyük patlama tespit edildi

Yayınlanma: 13.05.2023 - 09:32

Güncelleme: 13.05.2023 - 09:36

AT2021lwx isimli patlama, süpernovadan 10 kat, gelgit bozulma olayından ise 3 kat daha parlak.

AT2021lwx veya astronomlar tarafından “Korkunç Barbie” olarak tanımlanan kozmik bir patlama, ilk olarak 2020 yılında ABD’de bulunan Zwicky Geçici Tesisi tarafından keşfedilmişti. O zamandan beri gizemini koruyan bu patlamaya ilişkin araştırmalar yıllardır devam ediyordu.

Webtekno'daki habere göre İngiltere’deki Southampton Üniversitesi’nden araştırmacılar önderliğindeki bir araştırma, bu patlama hakkında yeni bilgileri ortaya koydu. Bilim insanları, AT2021’in şimdiye kadar keşfedilen en büyük kozmik patlama olduğunu ifade etti. Araştırma bulguları, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’de yayımlandı.

EN AZ ÜÇ YILDIR DEVAM EDİYOR

Aslında geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen bir başka araştırma, AT2021lwx’in, süper kütleli bir kara delik tarafından parçalanan bir yıldız olduğunu öne sürmüştü. Bu fenomenin gelgit bozulma olayı olarak nitelendirildiğini ekleyelim. Ancak yeni çalışma, patlamanın şimdiye kadar tespit edilen en parlak gelgit bozulma olayından üç kat daha parlak olduğunu söylüyor. Öte yandan süpernovalardan (yıldızların patlaması) ise 10 kat daha parlak olduğu ekleniyor.

Araştırma, süper kütleli bir kara deliğin yıldızdan ziyade Güneş’ten 1000 kat daha kütleli dev bir gaz bulutunu yediğini savunuyor: “İlk başta, bir yıldızı tüketen kara deliğin sonucunda bunun oluşabileceğini düşündük. Ancak modellerimiz, kara deliğin bu kadar uzun süre parlak kalabilmesi için Güneş’in kütlesinin 15 katını yutması gerektiğini gösterdi. Böylesine bir yıldızla karşılaşmak çok nadirdir. Bu yüzden daha büyük bir gaz bulutu ihtimalinin daha olası olduğunu düşünüyoruz.

Çalışmaya göre AT2021lwx, Dünya’dan 8 milyar ışık yılı uzaklıkta. Patlamanın, evren 6 milyar yaşındayken gerçekleştiği düşünülüyor. En büyük patlama olarak nitelendirilen bu olayın en az üç yıl sürdüğü de ekleniyor. Süpernova ve gelgit bozulma olayları gibi çok büyük parıltı yayan fenomenler, yalnızca birkaç aylığına görülebilir oluyor. Ancak AT2021lwx’in üç yıllık süresi, boyutunun ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

Gaz bulutu olma ihtimali üzerinde durulsa da patlamanın nedeni bilinmiyor

AT2021lwx’in parlaklığına tek eşdeğer şey kuasarlar. Çok yüksek derecede parlaklığa ve kütleye sahip olan ve galaksilerin merkezinde yer alan kuasarlar, evrendeki en parlak nesneler olarak tanımlanır. AT2021lwx belki de bir kuasar evresinin başlangıcı bile olabilir; ancak neden oluştuğu konusunda bir şey söylemek henüz mümkün değil. Bu da patlama hakkında daha fazla araştırmayı görebileceğimizi ortaya koyuyor.