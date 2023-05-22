Son depremler! Deprem mi oldu? 22 Mayıs 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Mayıs 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 22 Mayıs 2023 Türkiye'deki depremler...
Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 22 Mayıs'ta meydana gelen depremler...
22 MAYIS 2023 NEREDE DEPREM OLDU?
Kandilli ve AFAD’ın aktardığı bilgilere göre bugün Hatay, Elazığ, Kahramanmaraş, Muğla, Bitlis, Şanlıurfa, Sivas, Denizli, Sakarya Muğla, Diyarbakır, Malatya, Antalya, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da hafif çaplı depremler oluştu.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre,Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 10.13'de meydana gelen deprem, 13.16 km derinlikte gerçekleşti.
22 MAYIS 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ
09:15:33 -.- 2.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
08:35:43 -.- 2.1 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
08:34:22 -.- 2.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
08:33:20 -.- 1.7 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
08:11:36 -.- 1.9 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:57:58 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:51:20 -.- 3.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
07:48:23 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:46:24 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:45:10 -.- 2.1 -.- ARPAHAN-(HATAY)
07:28:53 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
07:26:01 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
07:20:09 -.- 2.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
07:10:56 -.- 2.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:00:43 -.- 2.4 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA)
06:52:41 -.- 1.9 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:45:51 -.- 2.4 -.- YUSUFOGLAN-YILDIZELI (SIVAS)
06:38:59 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:27:35 -.- 3.1 -.- KARLISU-(HATAY)
06:25:14 -.- 1.9 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
06:16:20 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
06:14:26 -.- 2.5 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)
06:10:06 -.- 1.7 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)
06:05:32 -.- 2.2 -.- GURBULAK-DOGUBAYAZIT (AGRI)
06:01:16 -.- 1.9 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY)
05:49:44 -.- 2.0 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA)
05:49:25 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
05:46:22 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
05:28:30 -.- 1.9 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
05:15:38 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
05:04:25 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:37:09 -.- 1.3 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI)
04:26:42 -.- 2.4 -.- KESKEK-EREGLI (ZONGULDAK)
04:23:55 -.- 3.0 -.- MENEMEN (IZMIR)
04:10:58 -.- 2.5 -.- SEMIHA SAKIR-CILDIR (ARDAHAN)
03:40:53 -.- 1.5 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:30:01 -.- 2.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
03:11:59 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
02:55:33 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
02:35:47 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
02:34:17 -.- 1.8 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:25:33 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
02:23:32 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
02:19:14 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:09:30 -.- 2.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
02:04:14 -.- 2.0 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:59:39 -.- 2.8 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
01:55:55 -.- 1.6 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
01:47:56 -.- 1.8 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:46:49 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
01:40:27 -.- 1.3 -.- GOLEMEZLI-AKKOY (DENIZLI)
01:36:19 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:31:20 -.- 1.9 -.- NILUFER (BURSA)
01:28:59 -.- 2.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
01:21:44 -.- 1.8 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
01:20:02 -.- 1.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
01:17:38 -.- 2.0 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:00:59 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
00:54:28 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:52:24 -.- 2.0 -.- OVACIK-URLA (IZMIR)
00:52:02 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
00:46:03 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
00:42:20 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
00:37:59 -.- 2.7 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
00:35:47 -.- 1.7 -.- PAYAMLI-(SANLIURFA)
00:00:38 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
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