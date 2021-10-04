Eylül ayının en iyi Android telefonları açıklandı
Her ay telefonları farklı özelliklerini değerlendirerek en iyi telefonlar listesi hazırlayan AnTuTu, eylül ayı listesini yayımladı. Bu listede elbette ‘amiral gemisi’ olan telefonlar yerini alıyor. Güçlü işlemcileriyle öne çıkan bu telefonlar ‘Çin merkezli şirketlerin’ elinden çıkıyor. İşte eylül ayının en iyi telefonları...
Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, eylül ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.
Yayımlanan listeye bakıldığında oyuncu telefonlarının burada ağırlığını koyduğu görülüyor. Uzun bir süredir AnTuTu tarafından yayımlanan listede Xiaomi Black Shark 4 Pro uzun bir süredir birinci sıradaydı.
Nubia Red Magic 6S ise Black Shark 4 Pro’yu tahtından etti.
Eylül ayının en iyi akıllı telefonu Nubia Red Magic 6S oldu onu ise sırasıyla, Black Shark 4 Pro, Vivo X70 Pro Plus, iQOO 8 Pro, Asus ROG Phone 5, iQOO 8, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9, Realme GT, Xiaomi Mi Mix 4.
Cihazların ortak özelliği ise işlemci tarafında Snapdragon 888 ya da Snapdragon 888 Plus kullanılması oldu.
İşte AnTuTu'ya göre eylül ayının en iyi Android telefonları...
1. Nubia Red Magic 6S
2. Black Shark 4 Pro
3. Vivo X70 Pro +
4. iQOO 8 Pro
5. Asus ROG Phone 5
6. iQOO 8
7. OnePlus 9 Pro
8. OnePlus 9
9. Realme GT
10. Xiaomi Mi Mix 4
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