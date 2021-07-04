<p>Google Play Store’da bulunan ve kullanıcıların Facebook hesaplarını çalan 9 uygulama kaldırıldı. Bu uygulamaların toplam indirmesi 5,8 milyonu geçmiş durumda.</p>
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Google Play Store’da bulunan ve kullanıcıların Facebook hesaplarını çalan 9 uygulama kaldırıldı. Bu uygulamaların toplam indirmesi 5,8 milyonu geçmiş durumda.

<p>Araştırmacılar, bu uygulamalardan bazılarının Android’e özel geliştirildiğini ve içlerinden 2 tanesinin birden çok platforma uygulama hazırlamak için kullanılan “Flutter” isimli geliştirme yazılımı ile yapıldığını tespit etti.<br></p>
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Araştırmacılar, bu uygulamalardan bazılarının Android’e özel geliştirildiğini ve içlerinden 2 tanesinin birden çok platforma uygulama hazırlamak için kullanılan “Flutter” isimli geliştirme yazılımı ile yapıldığını tespit etti.

<p>Webtekno'nun aktardığına göre, Google yetkilileri yaptıkları açıklamada, söz konusu uygulamaların Google Play Store’dan kaldırıldığını ve bu uygulamaların geliştiricilerinin kalıcı olarak yasaklandığını açıkladı. Fakat ne yazık ki geliştiriciler, yeni bir geliştirici hesabı açıp tek seferlik 25 dolar ödedikten sonra yine benzer uygulamaları Google Play Store’a yükleyebilirler.<br></p>
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Webtekno'nun aktardığına göre, Google yetkilileri yaptıkları açıklamada, söz konusu uygulamaların Google Play Store’dan kaldırıldığını ve bu uygulamaların geliştiricilerinin kalıcı olarak yasaklandığını açıkladı. Fakat ne yazık ki geliştiriciler, yeni bir geliştirici hesabı açıp tek seferlik 25 dolar ödedikten sonra yine benzer uygulamaları Google Play Store’a yükleyebilirler.

<p><strong>Facebook şifrelerinizi çalan uygulamalar ve indirme sayıları</strong></p><p>Processing Photo: 500.000 indirme</p>
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Facebook şifrelerinizi çalan uygulamalar ve indirme sayıları

Processing Photo: 500.000 indirme

<p>App Lock Keep: 50.000 indirme<br></p>
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App Lock Keep: 50.000 indirme

<p>Rubbish Cleaner: 100.000 indirme<br></p>
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Rubbish Cleaner: 100.000 indirme

<p>Horoscope Daily: 100.000 indirme<br></p>
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Horoscope Daily: 100.000 indirme

<p>Horoscope Pi: 1.000 indirme<br></p>
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Horoscope Pi: 1.000 indirme

<p>App Lock Manager: 10 indirme&nbsp;<br></p>
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App Lock Manager: 10 indirme 

<p>Lockit Master: 5.000 indirme<br></p>
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Lockit Master: 5.000 indirme

<p>Inwell Fitness: 100.000 indirme<br></p>
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Inwell Fitness: 100.000 indirme

<p>PIP Photo: 5,8 milyon indirme<br></p><p><strong>Eğer bu uygulamalardan birini indirdiyseniz cihazınıza virüs taraması yapın ve Facebook hesabınızın şifresini farklı bir cihaz üzerinden değiştirin.</strong></p>
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PIP Photo: 5,8 milyon indirme

Eğer bu uygulamalardan birini indirdiyseniz cihazınıza virüs taraması yapın ve Facebook hesabınızın şifresini farklı bir cihaz üzerinden değiştirin.

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