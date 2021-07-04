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Webtekno'nun aktardığına göre, Google yetkilileri yaptıkları açıklamada, söz konusu uygulamaların Google Play Store’dan kaldırıldığını ve bu uygulamaların geliştiricilerinin kalıcı olarak yasaklandığını açıkladı. Fakat ne yazık ki geliştiriciler, yeni bir geliştirici hesabı açıp tek seferlik 25 dolar ödedikten sonra yine benzer uygulamaları Google Play Store’a yükleyebilirler.

