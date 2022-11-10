Instagram'ın ''Notlar'' özelliği Türkiye'de kullanıma açıldı

10 Kasım 2022 Perşembe, 13:00

Instagram'ın yolda olan özelliklerinden biri Notlar nihayet kullanıma sunuldu. Kullanıcılar DM kutularına girdiklerinde en yukarıda takip ettiği kişilerin paylaştıkları durumları görmeye başladı.

Yeni kullanıma açılmasına rağmen kısa sürede pek çok kişinin kullanmaya başladığı bir özellik oldu. Çoğu kişi bir dönem çok popüler olan MSN durum paylaşımlarına gönderme yaptı.

INSTAGRAM'IN DİĞER YENİ ÖZELLİKLERİ YOLDA

Özellik temelde takip ettiğiniz kişilerin ya da yakın arkadaş olarak eklediğiniz kişilerin görebildiği ve 60 karakter ile sınırlı olan notlar bırakmayı sağlıyor. Instagram tarafından bildirildiği kadarıyla not eklediği zaman size bildirim gelmiyor ancak tıpkı hikayeler gibi, eğer kişi girip silmezse, 24 saat boyunca o not orada kalıyor.

Daha önce ortaya çıktığı gibi içerik zamanlama mümkün hale gelecek. Bir süredir beklenen bu özellik kullanıcılara 75 gün sonrasına kadar gönderi zamanlaması yapmayı sağlıyor. Bir diğer yandan da Instagram arayüz tarafında tasarım değişiklikleri yapmayı planlıyor.