Instagram'ın geliştirmekte olduğu yeni özellikler ortaya çıktı

17 Kasım 2022 Perşembe, 08:18

Instagram Türkiye'de en son direkt mesajların en üst kısmında konumlandırdığı 'Notlar' özelliğini eklemişti. Bu özellik ile kullanıcılar 24 saat durabilen kısa notlar yazabiliyordu. Bunlara ek olarak Alessandro Paluzzi tarafından yeni keşfedilen özellikler var.

INSTAGRAM İÇİN BİRKAÇ ÖZELLİK YOLDA

Bu özellikler arasında 'Glimpse' adı verilen bir hikaye formatı yer alıyor. BeReal gibi olan bu özellik kullanıcılara hem ön hem de arka kamera kullanarak video çekilmesini ve hikaye olarak atılmasını sağlıyor. BeReal'a o kadar çok benziyor ki eğer kullanıcı Glimpse paylaşımı yapmamışsa diğer kullanıcıların paylaşımlarını göremiyor. BeReal tarafında da süreç bu şekilde işliyor.

Bir diğer özellik ise kullanıcıların kişisel profillerine takipçilerinin daha hızlı ve kolay soru sorması adına 'AMA' butonunun eklenmesi oluyor. Instagram'ın test ettiği bu özellik, sadece karşılıklı takip edilen kişilere hikaye paylaşmaya olanak sağlıyor.

#Instagram is working on animated avatar sticker reactions ?? pic.twitter.com/FsnGKxSDEg — Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 5, 2022

Profilleri özelleştirme konusunda da adımlar atan Instagram, profil ızgarasındaki bölümleri istenirse kare, istenirse 4:5 olarak ayarlamaya imkan sunacak.

Yeni bir 'hareketli avatar dönemi' başlatmak isteyen Instagram, kullanıcıların reaksiyon verirken, hareketli avatarlarını kullanmaları üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.