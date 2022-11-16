YouTube Shorts, Instagram benzeri özelliği kullanıma aldı
YouTube özellikle kısa videolar sunan 'Shorts' kısmı için yenilikler geliştiriyor. Attığı adımları da bu yenilikleri içeriyor.
Temel olarak tasarımını ya da standart özelliklerini değiştirmeyen YouTube, Shorts ile bazı ana sayfa değişiklikleri yaptı. Şirketin açıkladığı verilere göre YouTube Shorts aylık olarak 1.5 milyar kullanıcıya ulaşıyor. Bu kullanıclıar ayda 30 milyar Shorts videosu izliyor. Veriler böyle olunca YouTube de Shorts için yenilikler sunmaya deva ediyor.
YOUTUBE SHORTS İÇİN YENİLİKLER
Normalde kişiler bir Shorts videosu atmak istediğinde YouTube kitaplığındaki müziklerle ya da diğer videolardan alınan orjinal seslerle yapılan kayıtları kullanabiliyordu. 60 saniyelik videolara maksimum 15 saniyelik uzunlukta müziklerin eklenmesine izin veriliyordu. İşte bu değişen yeniliklerden biri oldu ve müzik süresi uzadı.
YouTube aynı zamanda bazı bölgelerde Shorts tarafında alışveriş özelliğini de aktif etti. Bu sayede artık kullanıcılar direkt kısa videolar/Shorts üzerinden satın alma işlemi yapabiliyor. Bir diğer yandan Instagram benzeri 'affiliate' yani komisyon bazlı bir sistem kullanıma açılıyor. Tıpkı Instagram'daki gibi burada da paylaşılan özel bir bağlantı linki üzerinden yapılan alışverişten para kazanılabiliyor.
Daha önce de Shorts'ların TV'lerde rahatlıkla izlenmesi adına yeni bir adım atılmıştı.
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